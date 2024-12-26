26 декабря 2024

Курганский ХК «Зауралье» потерял первого игрока после смены главного тренера

Защитник курганского ХК «Зауралье» Икамацких покинул команду
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Икамацких покинул ХК «Зауралье»
Артем Икамацких покинул ХК «Зауралье» Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

В ХК «Зауралье» из Кургана после смены главного тренера произошли первые кадровые изменения в составе команды. Клуб покинул опытный защитник Артем Икамацких. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

«Защитник Артем Икамацких покидает „Зауралье“. Клуб и хоккеист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон», — сообщается в telegram-канале команды.

Икамацких провел в составе курганского клуба шесть неполных сезонов. Хоккеист сыграл 196 матчей, в которых набрал 21 (9+12) очков. В команде ХК «Зауралье» поблагодарили защитника за самоотверженную игру и бойцовские качества на льду. 

Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» проиграл дома тюменскому «Рубину». Это стало для курганских хоккеистом вторым поражением в супердерби текущего сезона. Встреча закончилась со счетом 1:2. 

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В ХК «Зауралье» из Кургана после смены главного тренера произошли первые кадровые изменения в составе команды. Клуб покинул опытный защитник Артем Икамацких. Об этом сообщает пресс-служба клуба.  «Защитник Артем Икамацких покидает „Зауралье“. Клуб и хоккеист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон», — сообщается в telegram-канале команды. Икамацких провел в составе курганского клуба шесть неполных сезонов. Хоккеист сыграл 196 матчей, в которых набрал 21 (9+12) очков. В команде ХК «Зауралье» поблагодарили защитника за самоотверженную игру и бойцовские качества на льду.  Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» проиграл дома тюменскому «Рубину». Это стало для курганских хоккеистом вторым поражением в супердерби текущего сезона. Встреча закончилась со счетом 1:2. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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