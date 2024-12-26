Курганский ХК «Зауралье» потерял первого игрока после смены главного тренера

В ХК «Зауралье» из Кургана после смены главного тренера произошли первые кадровые изменения в составе команды. Клуб покинул опытный защитник Артем Икамацких. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Защитник Артем Икамацких покидает „Зауралье“. Клуб и хоккеист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон», — сообщается в telegram-канале команды.
Икамацких провел в составе курганского клуба шесть неполных сезонов. Хоккеист сыграл 196 матчей, в которых набрал 21 (9+12) очков. В команде ХК «Зауралье» поблагодарили защитника за самоотверженную игру и бойцовские качества на льду.
Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» проиграл дома тюменскому «Рубину». Это стало для курганских хоккеистом вторым поражением в супердерби текущего сезона. Встреча закончилась со счетом 1:2.
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