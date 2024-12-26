Курганские хоккеисты второй раз в сезоне уступили в дерби тюменскому «Рубину»

Проходившее в Кургане Сибирско-Уральское хоккейное дерби в рамках ВХЛ между командами «Зауралье» и «Рубин» (Тюмень) окончилось победой гостей. Хозяева второй раз в сезоне уступили принципиальному сопернику. Об этом URA.RU узнало, отследив трансляцию матча в соцсетях курганского клуба.
«„Зауралье“ (Курган) — „Рубин“ (Тюмень) — 1:2 (0:1; 1:0; 0:1)», — зафиксировало табло итоговый счет матча в Кургане. Это второе за сезон поражение курганцев от «Рубина». В ноябре «Зауралье» проиграло в гостях со счетом 1:3.
В первом периоде между соперниками шла равная борьба. Но в концовке отреза удачливее оказались тюменцы — на 19-ой минуте счет открыл Денис Давыдов.
Отквитать гол хозяевам удалось после перерыва при игре в большинстве. Артем Дидковский мощно выстрелил по воротам соперника и пробил тюменского голкипера. Ничейный счет сохранился до конца второго периода.
В третьем периоде тюменцы заставили сразу двух курганских хоккеистов отправиться на лавку штрафников. Численное преимущество гостей воплотил в гол Александр Подкорытов. Финальный штурм хозяев в большинстве результата не принес.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!