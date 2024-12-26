Курганские хоккеисты второй раз в сезоне уступили в дерби тюменскому «Рубину»

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Хоккеисты из Кургана проиграли тюменским гостям
Хоккеисты из Кургана проиграли тюменским гостям Фото:

Проходившее в Кургане Сибирско-Уральское хоккейное дерби в рамках ВХЛ между командами «Зауралье» и «Рубин» (Тюмень) окончилось победой гостей. Хозяева второй раз в сезоне уступили принципиальному сопернику. Об этом URA.RU узнало, отследив трансляцию матча в соцсетях курганского клуба.

«„Зауралье“ (Курган) — „Рубин“ (Тюмень) — 1:2 (0:1; 1:0; 0:1)», — зафиксировало табло итоговый счет матча в Кургане. Это второе за сезон поражение курганцев от «Рубина». В ноябре «Зауралье» проиграло в гостях со счетом 1:3.

В первом периоде между соперниками шла равная борьба. Но в концовке отреза удачливее оказались тюменцы — на 19-ой минуте счет открыл Денис Давыдов.

Отквитать гол хозяевам удалось после перерыва при игре в большинстве. Артем Дидковский мощно выстрелил по воротам соперника и пробил тюменского голкипера. Ничейный счет сохранился до конца второго периода.

В третьем периоде тюменцы заставили сразу двух курганских хоккеистов отправиться на лавку штрафников. Численное преимущество гостей воплотил в гол Александр Подкорытов. Финальный штурм хозяев в большинстве результата не принес.

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Проходившее в Кургане Сибирско-Уральское хоккейное дерби в рамках ВХЛ между командами «Зауралье» и «Рубин» (Тюмень) окончилось победой гостей. Хозяева второй раз в сезоне уступили принципиальному сопернику. Об этом URA.RU узнало, отследив трансляцию матча в соцсетях курганского клуба. «„Зауралье“ (Курган) — „Рубин“ (Тюмень) — 1:2 (0:1; 1:0; 0:1)», — зафиксировало табло итоговый счет матча в Кургане. Это второе за сезон поражение курганцев от «Рубина». В ноябре «Зауралье» проиграло в гостях со счетом 1:3. В первом периоде между соперниками шла равная борьба. Но в концовке отреза удачливее оказались тюменцы — на 19-ой минуте счет открыл Денис Давыдов. Отквитать гол хозяевам удалось после перерыва при игре в большинстве. Артем Дидковский мощно выстрелил по воротам соперника и пробил тюменского голкипера. Ничейный счет сохранился до конца второго периода. В третьем периоде тюменцы заставили сразу двух курганских хоккеистов отправиться на лавку штрафников. Численное преимущество гостей воплотил в гол Александр Подкорытов. Финальный штурм хозяев в большинстве результата не принес.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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