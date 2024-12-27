Пермские власти подали в суд на инвестора строительства моста через Чусовую

© Служба новостей «URA.RU»
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Минимущества Прикамья добивается от концессионера строительства моста выплаты за аренду земельных участков
Минимущества Прикамья добивается от концессионера строительства моста выплаты за аренду земельных участков Фото:

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края подало в суд на ООО «Пермская концессионная компания». Указанное юрлицо является инвестором строительства моста через реку Чусовую. Поводом для обращения краевого ведомства в суд послужила неуплата концессионером аренды земельных участков.

«Между ведомством (минимущества Пермского края — URA.RU) и ООО „Пермская концессионная компания“ заключен договор аренды земельных участков. По ряду из них обществом просрочена арендная плата. В суде ведомство истребует провести необходимые выплаты», — пишет «Ъ-Прикамье». Исковое заявление поступило в арбитражный суд Прикамья 25 декабря, но к производству пока не принято, уточняет издание.

URA.RU рассказывало о «заморозке» реконструкции старого моста через Чусовую, который закрыли после ввода в эксплуатацию его дублера. Это произошло из-за смены компании-подрядчика, АО «Стройтрансгаз».

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Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края подало в суд на ООО «Пермская концессионная компания». Указанное юрлицо является инвестором строительства моста через реку Чусовую. Поводом для обращения краевого ведомства в суд послужила неуплата концессионером аренды земельных участков. «Между ведомством (минимущества Пермского края — URA.RU) и ООО „Пермская концессионная компания“ заключен договор аренды земельных участков. По ряду из них обществом просрочена арендная плата. В суде ведомство истребует провести необходимые выплаты», — пишет «Ъ-Прикамье». Исковое заявление поступило в арбитражный суд Прикамья 25 декабря, но к производству пока не принято, уточняет издание. URA.RU рассказывало о «заморозке» реконструкции старого моста через Чусовую, который закрыли после ввода в эксплуатацию его дублера. Это произошло из-за смены компании-подрядчика, АО «Стройтрансгаз».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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