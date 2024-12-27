Пермские власти подали в суд на инвестора строительства моста через Чусовую

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края подало в суд на ООО «Пермская концессионная компания». Указанное юрлицо является инвестором строительства моста через реку Чусовую. Поводом для обращения краевого ведомства в суд послужила неуплата концессионером аренды земельных участков.
«Между ведомством (минимущества Пермского края — URA.RU) и ООО „Пермская концессионная компания“ заключен договор аренды земельных участков. По ряду из них обществом просрочена арендная плата. В суде ведомство истребует провести необходимые выплаты», — пишет «Ъ-Прикамье». Исковое заявление поступило в арбитражный суд Прикамья 25 декабря, но к производству пока не принято, уточняет издание.
URA.RU рассказывало о «заморозке» реконструкции старого моста через Чусовую, который закрыли после ввода в эксплуатацию его дублера. Это произошло из-за смены компании-подрядчика, АО «Стройтрансгаз».
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