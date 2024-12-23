Компания пермских властей нашла подрядчика для пересчета сметы Чусовского моста

В Перми завершился конкурс на выбор подрядчика для составления сметы на строительство Чусовского моста. На эти цели выделено 21 млн рублей.
«Новый генподрядчик по достройке моста через Чусовую провел закупку по перерасчету раздела „Смета на строительство“ проектной документации на строительство объекта. Закупка проведена 20 декабря у единственного поставщика, он не раскрывается», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на сайт закупок.
Строительство нового Чусовского моста началось в 2018 году. Власти планировали возвести его рядом со старым. В 2022 новый мост открыли, а старый хотели реставрировать. Но к ремонту так и не приступили, а работы заморозили из-за смены управленцев у компании-подрядчика АО «Стройтрансгаз». В 2024 году власти назначили в качестве генподрядчика ООО «Дом.59», которое входит в АО «Корпорация развития Пермского края».
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