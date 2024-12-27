Politico: ЕК и Польша решили начать «крестовый поход» против российского газа

Польша в сотрудничестве с Еврокомиссией решила начать «крестовый поход» против импорта российского газа и атомных технологий. По данным американской газеты Politico, Варшава, используя свое председательство в ЕС, планирует разработать новый пакет санкций против российского газа и снизить энергетическую зависимость ЕС от России.
«Варшава, один из ближайших союзников Киева, намерена использовать свое время у руля политики ЕС, чтобы пролить свет на то, сколько топлива ЕС еще ввозит из России и начать новый крестовый поход против российского газа и атомных технологий», — пишет издание. В частности, новый еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен пообещал разработать дорожную карту по снижению зависимости ЕС от российских энергоресурсов уже в первом квартале 2025 года. Эта стратегия, по информации Politico, предусматривает полный отказ от российских СПГ и атомных технологий.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова продолжить поставлять газ в Европу через Украину. Однако это невозможно в связи с тем, что Киев вел запрет на транзит газа через украинскую территорию, передает «Национальная служба новостей». По словам вице-премьера Александра Новака, Россия готова поставлять газ в Европу не только через Украину, но и по другим маршрутам, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.