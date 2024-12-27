Politico: ЕК и Польша решили начать «крестовый поход» против российского газа

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Польша и Еврокомиссия могут вести новые санкции против российского газа
Польша и Еврокомиссия могут вести новые санкции против российского газа Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Польша в сотрудничестве с Еврокомиссией решила начать «крестовый поход» против импорта российского газа и атомных технологий. По данным американской газеты Politico, Варшава, используя свое председательство в ЕС, планирует разработать новый пакет санкций против российского газа и снизить энергетическую зависимость ЕС от России.

«Варшава, один из ближайших союзников Киева, намерена использовать свое время у руля политики ЕС, чтобы пролить свет на то, сколько топлива ЕС еще ввозит из России и начать новый крестовый поход против российского газа и атомных технологий», — пишет издание. В частности, новый еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен пообещал разработать дорожную карту по снижению зависимости ЕС от российских энергоресурсов уже в первом квартале 2025 года. Эта стратегия, по информации Politico, предусматривает полный отказ от российских СПГ и атомных технологий.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова продолжить поставлять газ в Европу через Украину. Однако это невозможно в связи с тем, что Киев вел запрет на транзит газа через украинскую территорию, передает «Национальная служба новостей». По словам вице-премьера Александра Новака, Россия готова поставлять газ в Европу не только через Украину, но и по другим маршрутам, передает RT.

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Польша в сотрудничестве с Еврокомиссией решила начать «крестовый поход» против импорта российского газа и атомных технологий. По данным американской газеты Politico, Варшава, используя свое председательство в ЕС, планирует разработать новый пакет санкций против российского газа и снизить энергетическую зависимость ЕС от России. «Варшава, один из ближайших союзников Киева, намерена использовать свое время у руля политики ЕС, чтобы пролить свет на то, сколько топлива ЕС еще ввозит из России и начать новый крестовый поход против российского газа и атомных технологий», — пишет издание. В частности, новый еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен пообещал разработать дорожную карту по снижению зависимости ЕС от российских энергоресурсов уже в первом квартале 2025 года. Эта стратегия, по информации Politico, предусматривает полный отказ от российских СПГ и атомных технологий. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова продолжить поставлять газ в Европу через Украину. Однако это невозможно в связи с тем, что Киев вел запрет на транзит газа через украинскую территорию, передает «Национальная служба новостей». По словам вице-премьера Александра Новака, Россия готова поставлять газ в Европу не только через Украину, но и по другим маршрутам, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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