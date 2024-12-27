Авиакомпания Flydubai отменила рейсы из Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейсы из Сочи в Дубай отменены
Рейсы из Сочи в Дубай отменены Фото:

Авиакомпания Flydubai объявила о временной отмене рейсов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Flydubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила с 28.12.2024 г. по 05.01.2025 г. рейсы из Сочи и Минеральных Вод», — отмечается в докладе АТОР. В обращении подчеркнули, что отмена затронет более 4 тысяч пассажиров, большинство из них — клиенты туроператоров.

Сейчас туристические операторы активно ищут альтернативные решения, чтобы минимизировать негативные последствия для путешественников. Компания Coral Travel подтвердила, что возвращает туристов из Дубая через Москву, а Space Travel рассматривает варианты смены аэропорта вылета, переноса тура на другие даты или полного возврата средств.

Утром 27 декабря интернет-издание «Ридус» рассказало о приостановке работы аэропорта Сочи. Ограничение, по словам источника, коснется как входящих, так и исходящих рейсов. Отмечается, что подобные меры были введены для обеспечения безопасности гражданских полетов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания Flydubai объявила о временной отмене рейсов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Flydubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила с 28.12.2024 г. по 05.01.2025 г. рейсы из Сочи и Минеральных Вод», — отмечается в докладе АТОР. В обращении подчеркнули, что отмена затронет более 4 тысяч пассажиров, большинство из них — клиенты туроператоров. Сейчас туристические операторы активно ищут альтернативные решения, чтобы минимизировать негативные последствия для путешественников. Компания Coral Travel подтвердила, что возвращает туристов из Дубая через Москву, а Space Travel рассматривает варианты смены аэропорта вылета, переноса тура на другие даты или полного возврата средств. Утром 27 декабря интернет-издание «Ридус» рассказало о приостановке работы аэропорта Сочи. Ограничение, по словам источника, коснется как входящих, так и исходящих рейсов. Отмечается, что подобные меры были введены для обеспечения безопасности гражданских полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...