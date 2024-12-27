Авиакомпания Flydubai отменила рейсы из Сочи

Авиакомпания Flydubai объявила о временной отмене рейсов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Flydubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила с 28.12.2024 г. по 05.01.2025 г. рейсы из Сочи и Минеральных Вод», — отмечается в докладе АТОР. В обращении подчеркнули, что отмена затронет более 4 тысяч пассажиров, большинство из них — клиенты туроператоров.
Сейчас туристические операторы активно ищут альтернативные решения, чтобы минимизировать негативные последствия для путешественников. Компания Coral Travel подтвердила, что возвращает туристов из Дубая через Москву, а Space Travel рассматривает варианты смены аэропорта вылета, переноса тура на другие даты или полного возврата средств.
Утром 27 декабря интернет-издание «Ридус» рассказало о приостановке работы аэропорта Сочи. Ограничение, по словам источника, коснется как входящих, так и исходящих рейсов. Отмечается, что подобные меры были введены для обеспечения безопасности гражданских полетов.
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