03 января 2025

Эксперт Валдайского клуба: Россия обеспечила выживание БРИКС

Политолог Суслов: Россия обеспечила выживание БРИКС
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия в год своего председательства в БРИКС смогла обеспечить выживание объединения Фото:

Россия, которая председательствовала в БРИКС в 2024 году, обеспечила выживание БРИКС. Об этом в интервью URA.RU сказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов.

«Россия обеспечила не только выживание, но и гармоничное расширение и дальнейшее усиление БРИКС. Это главный итог российского председательства в БРИКС в 2024 году. Многие говорили, что расширение негативно скажется на эффективности, на внутренней согласованности БРИКС, потому что добавляются новые интересы, зачастую разнонаправленные. Тем не менее, Россия доказала, что и в практически удвоившимся составе удалось сохранить внутреннюю эффективность и согласованность», — отметил Суслов.

В октябре Россия провела итоговый саммит БРИКС в Казани. На него приехали главы 22 государств (не только членов объединения). В общей сложности в саммите участвовали представители 35 стран.

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Россия, которая председательствовала в БРИКС в 2024 году, обеспечила выживание БРИКС. Об этом в интервью URA.RU сказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов. «Россия обеспечила не только выживание, но и гармоничное расширение и дальнейшее усиление БРИКС. Это главный итог российского председательства в БРИКС в 2024 году. Многие говорили, что расширение негативно скажется на эффективности, на внутренней согласованности БРИКС, потому что добавляются новые интересы, зачастую разнонаправленные. Тем не менее, Россия доказала, что и в практически удвоившимся составе удалось сохранить внутреннюю эффективность и согласованность», — отметил Суслов. В октябре Россия провела итоговый саммит БРИКС в Казани. На него приехали главы 22 государств (не только членов объединения). В общей сложности в саммите участвовали представители 35 стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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