Россия, которая председательствовала в БРИКС в 2024 году, обеспечила выживание БРИКС. Об этом в интервью URA.RU сказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов.
«Россия обеспечила не только выживание, но и гармоничное расширение и дальнейшее усиление БРИКС. Это главный итог российского председательства в БРИКС в 2024 году. Многие говорили, что расширение негативно скажется на эффективности, на внутренней согласованности БРИКС, потому что добавляются новые интересы, зачастую разнонаправленные. Тем не менее, Россия доказала, что и в практически удвоившимся составе удалось сохранить внутреннюю эффективность и согласованность», — отметил Суслов.
В октябре Россия провела итоговый саммит БРИКС в Казани. На него приехали главы 22 государств (не только членов объединения). В общей сложности в саммите участвовали представители 35 стран.
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