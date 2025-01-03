Эксперт Валдайского клуба: Россия обеспечила выживание БРИКС

Политолог Суслов: Россия обеспечила выживание БРИКС

04 января 2025 в 02:05 Размер текста - 17 +

Россия в год своего председательства в БРИКС смогла обеспечить выживание объединения Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Россия, которая председательствовала в БРИКС в 2024 году, обеспечила выживание БРИКС. Об этом в интервью URA.RU сказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов. «Россия обеспечила не только выживание, но и гармоничное расширение и дальнейшее усиление БРИКС. Это главный итог российского председательства в БРИКС в 2024 году. Многие говорили, что расширение негативно скажется на эффективности, на внутренней согласованности БРИКС, потому что добавляются новые интересы, зачастую разнонаправленные. Тем не менее, Россия доказала, что и в практически удвоившимся составе удалось сохранить внутреннюю эффективность и согласованность», — отметил Суслов. В октябре Россия провела итоговый саммит БРИКС в Казани. На него приехали главы 22 государств (не только членов объединения). В общей сложности в саммите участвовали представители 35 стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия, которая председательствовала в БРИКС в 2024 году, обеспечила выживание БРИКС. Об этом в интервью URA.RU сказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов. «Россия обеспечила не только выживание, но и гармоничное расширение и дальнейшее усиление БРИКС. Это главный итог российского председательства в БРИКС в 2024 году. Многие говорили, что расширение негативно скажется на эффективности, на внутренней согласованности БРИКС, потому что добавляются новые интересы, зачастую разнонаправленные. Тем не менее, Россия доказала, что и в практически удвоившимся составе удалось сохранить внутреннюю эффективность и согласованность», — отметил Суслов. В октябре Россия провела итоговый саммит БРИКС в Казани. На него приехали главы 22 государств (не только членов объединения). В общей сложности в саммите участвовали представители 35 стран.