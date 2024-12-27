В Екатеринбурге на новом месте открыли ледовый городок, поддержать пришли все VIP. Фото

В Екатеринбурге на Плотинке открыли ледовый городок

27 декабря 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Все оценили задумку Алексея Орлова Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге заложили новую традицию — праздновать Новый год не под окнами городской администрации на Площади 1905 года, а в Историческом сквере. Днем 27 декабря там официально открыли Ледовый городок. Мэр Алексей Орлов, со сцены оценивая размах, заявил — удивить и екатеринбуржцев, и гостей получилось. А первый замгубернатора Алексей Шмыков, внезапно заменивший шефа, сделал ему и его команде комплимент. Вдохновлены были и другие топ-чиновники, заметил корреспондент URA.RU. Орлов появился на открытии первым, пришел в сопровождении замов и других чиновников. Тут же к ним присоединились политический вице-губернатор Олег Чемезов и начальник городского департамента культуры Илья Марков. «Еще и Шмыков где-то бежит», — радостно поприветствовал их Орлов. Пока ждали одного замгубернатора, мэр рассказывал другому о новой идее — провести благотворительный концерт. Подтягивались и чиновники областного правительства. «У нас все хорошо: елки не рубим, искусственные…» — смеясь, хлопал по спине подошедшего министра природных ресурсов Дениса Мамонтова первый вице-мэр Игорь Сутягин. «Мисс Екатеринбург-2024» Алена Козлова выступила в роли Снегурочки Фото: Илья Московец © URA.RU Со сцены екатеринбуржцев развлекали коллективы ЦК «Урал». Под «Калинку-Малинку» зажигательно танцевали афроамериканцы. Новая локация оказалась просторнее, и столпотворения не было ни у сцены, ни дальше на площадке. Для гостей открыли три детских горки, две средних и самую высокую, чашу, лабиринт, различные ледяные композиции, поставили Снеговиков, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки и конечно елку — за 25 млн рублей. Ее год назад городу подарил «клуб олигархов». «В этом году мы постарались удивить и жителей города, и гостей, и мне кажется, у нас это получилось. Потому что у нас в центральной части Екатеринбурга две локации — появился каток, который полюбился всем любителям катания на коньках, и сегодня там просто ажиотаж. Ну, а Ледовый городок переехал в Исторический сквер», — выступил со сцены Орлов. Поднявшийся следом Шмыков старания городской команды оценил. «Алексей Валерьевич, ваша команда, ваше начинание [это очень достойно…]. И ледовый городок, и каток вписались очень удачно», — сказал он. Попасть в ледовый городок можно с двух входов — со стороны колледжа им. Ползунова и памятника Татищеву и де Генину. В обоих случаях горожанам стоит готовиться, что могут проверить сумки — безопасности уделили особое внимание. В городке работает видеонаблюдение, здесь же расположился временный отдел полиции. Площадка будет доступна до 19 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге заложили новую традицию — праздновать Новый год не под окнами городской администрации на Площади 1905 года, а в Историческом сквере. Днем 27 декабря там официально открыли Ледовый городок. Мэр Алексей Орлов, со сцены оценивая размах, заявил — удивить и екатеринбуржцев, и гостей получилось. А первый замгубернатора Алексей Шмыков, внезапно заменивший шефа, сделал ему и его команде комплимент. Вдохновлены были и другие топ-чиновники, заметил корреспондент URA.RU. Орлов появился на открытии первым, пришел в сопровождении замов и других чиновников. Тут же к ним присоединились политический вице-губернатор Олег Чемезов и начальник городского департамента культуры Илья Марков. «Еще и Шмыков где-то бежит», — радостно поприветствовал их Орлов. Пока ждали одного замгубернатора, мэр рассказывал другому о новой идее — провести благотворительный концерт. Подтягивались и чиновники областного правительства. «У нас все хорошо: елки не рубим, искусственные…» — смеясь, хлопал по спине подошедшего министра природных ресурсов Дениса Мамонтова первый вице-мэр Игорь Сутягин. Со сцены екатеринбуржцев развлекали коллективы ЦК «Урал». Под «Калинку-Малинку» зажигательно танцевали афроамериканцы. Новая локация оказалась просторнее, и столпотворения не было ни у сцены, ни дальше на площадке. Для гостей открыли три детских горки, две средних и самую высокую, чашу, лабиринт, различные ледяные композиции, поставили Снеговиков, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки и конечно елку — за 25 млн рублей. Ее год назад городу подарил «клуб олигархов». «В этом году мы постарались удивить и жителей города, и гостей, и мне кажется, у нас это получилось. Потому что у нас в центральной части Екатеринбурга две локации — появился каток, который полюбился всем любителям катания на коньках, и сегодня там просто ажиотаж. Ну, а Ледовый городок переехал в Исторический сквер», — выступил со сцены Орлов. Поднявшийся следом Шмыков старания городской команды оценил. «Алексей Валерьевич, ваша команда, ваше начинание [это очень достойно…]. И ледовый городок, и каток вписались очень удачно», — сказал он. Попасть в ледовый городок можно с двух входов — со стороны колледжа им. Ползунова и памятника Татищеву и де Генину. В обоих случаях горожанам стоит готовиться, что могут проверить сумки — безопасности уделили особое внимание. В городке работает видеонаблюдение, здесь же расположился временный отдел полиции. Площадка будет доступна до 19 января.