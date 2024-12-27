Курс доллара взлетел на внебиржевом рынке

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в России сегодня резко возрос, достигнув отметки в 107 рублей, что на 7% выше прежнего значения. Об этом свидетельствуют данные торгов.
«На пике торгов доллар стоил 107,0067 рубля, что на 7,26% выше предыдущего значения», — передает Forbes. К 14:41 по московскому времени рост курса несколько замедлился, и доллар торговался уже по 105 рублей (+5,63%).
Кроме того, курс евро также показал рост и составил 108,17 рубля (+3,79%). Биржевой курс китайского юаня составил 13,39 рубля.
С 27 декабря Центральный банк начнет устанавливать официальные курсы валют на основе данных биржевого и внебиржевого рынков. При отсутствии данных курсы будут рассчитываться через кросс-курс. В регуляторе отметили, что целью этих изменений является обеспечение прозрачности механизма расчета официальных курсов.
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