Курс доллара взлетел на внебиржевом рынке

Курс доллара на межбанке в России вырос до 107 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Курс доллара резко вырос на 7%
Курс доллара резко вырос на 7% Фото:

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в России сегодня резко возрос, достигнув отметки в 107 рублей, что на 7% выше прежнего значения. Об этом свидетельствуют данные торгов.

«На пике торгов доллар стоил 107,0067 рубля, что на 7,26% выше предыдущего значения», — передает Forbes. К 14:41 по московскому времени рост курса несколько замедлился, и доллар торговался уже по 105 рублей (+5,63%).

Кроме того, курс евро также показал рост и составил 108,17 рубля (+3,79%). Биржевой курс китайского юаня составил 13,39 рубля.

С 27 декабря Центральный банк начнет устанавливать официальные курсы валют на основе данных биржевого и внебиржевого рынков. При отсутствии данных курсы будут рассчитываться через кросс-курс. В регуляторе отметили, что целью этих изменений является обеспечение прозрачности механизма расчета официальных курсов.

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Курс доллара на межбанковском валютном рынке в России сегодня резко возрос, достигнув отметки в 107 рублей, что на 7% выше прежнего значения. Об этом свидетельствуют данные торгов. «На пике торгов доллар стоил 107,0067 рубля, что на 7,26% выше предыдущего значения», — передает Forbes. К 14:41 по московскому времени рост курса несколько замедлился, и доллар торговался уже по 105 рублей (+5,63%). Кроме того, курс евро также показал рост и составил 108,17 рубля (+3,79%). Биржевой курс китайского юаня составил 13,39 рубля. С 27 декабря Центральный банк начнет устанавливать официальные курсы валют на основе данных биржевого и внебиржевого рынков. При отсутствии данных курсы будут рассчитываться через кросс-курс. В регуляторе отметили, что целью этих изменений является обеспечение прозрачности механизма расчета официальных курсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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