Почему разрушение гегемонии Запада неминуемо

Политолог Суслов: разрушение гегемонии Запада неминуемо

04 января 2025 в 02:25 Размер текста - 17 +

Политолог Дмитрий Суслов объяснил, почему БРИКС меняет миропорядок и возвращение гегемонии Запада невозможно Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Разрушение гегемонии США и их ближайших партнеров и союзников (это чуть больше 50 стран мира), неминуемо. В интервью URA.RU замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов объяснил, что это связано с современной спецификой развития мира. «О каком возвращении западной гегемонии можно говорить в условиях, например, когда страны Африки предлагают свои собственные идеи и модели урегулирования европейского конфликта [на Украине]? Такого не было в мировой истории вообще никогда. Начались настолько мощные мировые процессы, страны Глобального Юга настолько почувствовали свою субъектность, что даже безотносительно России и Китая вернуть западную гегемонию абсолютно невозможно. Ну и победить Россию и Китай тоже оказалось невозможным», — объяснил Суслов. В июне 2023 года делегация африканских стран приехала в Санкт-Петербург с мирной миссией по урегулированию украинского конфликта. Тогда впервые президент РФ Владимир Путин продемонстрировал парафированный украинской стороной еще весной 2022 года проект мирного договора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разрушение гегемонии США и их ближайших партнеров и союзников (это чуть больше 50 стран мира), неминуемо. В интервью URA.RU замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов объяснил, что это связано с современной спецификой развития мира. «О каком возвращении западной гегемонии можно говорить в условиях, например, когда страны Африки предлагают свои собственные идеи и модели урегулирования европейского конфликта [на Украине]? Такого не было в мировой истории вообще никогда. Начались настолько мощные мировые процессы, страны Глобального Юга настолько почувствовали свою субъектность, что даже безотносительно России и Китая вернуть западную гегемонию абсолютно невозможно. Ну и победить Россию и Китай тоже оказалось невозможным», — объяснил Суслов. В июне 2023 года делегация африканских стран приехала в Санкт-Петербург с мирной миссией по урегулированию украинского конфликта. Тогда впервые президент РФ Владимир Путин продемонстрировал парафированный украинской стороной еще весной 2022 года проект мирного договора.