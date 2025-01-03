03 января 2025

Почему разрушение гегемонии Запада неминуемо

Политолог Суслов: разрушение гегемонии Запада неминуемо
© Служба новостей «URA.RU»
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Политолог Дмитрий Суслов объяснил, почему БРИКС меняет миропорядок и возвращение гегемонии Запада невозможно Фото:

Разрушение гегемонии США и их ближайших партнеров и союзников (это чуть больше 50 стран мира), неминуемо. В интервью URA.RU замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов объяснил, что это связано с современной спецификой развития мира.

«О каком возвращении западной гегемонии можно говорить в условиях, например, когда страны Африки предлагают свои собственные идеи и модели урегулирования европейского конфликта [на Украине]? Такого не было в мировой истории вообще никогда. Начались настолько мощные мировые процессы, страны Глобального Юга настолько почувствовали свою субъектность, что даже безотносительно России и Китая вернуть западную гегемонию абсолютно невозможно. Ну и победить Россию и Китай тоже оказалось невозможным», — объяснил Суслов.

В июне 2023 года делегация африканских стран приехала в Санкт-Петербург с мирной миссией по урегулированию украинского конфликта. Тогда впервые президент РФ Владимир Путин продемонстрировал парафированный украинской стороной еще весной 2022 года проект мирного договора.

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Разрушение гегемонии США и их ближайших партнеров и союзников (это чуть больше 50 стран мира), неминуемо. В интервью URA.RU замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов объяснил, что это связано с современной спецификой развития мира. «О каком возвращении западной гегемонии можно говорить в условиях, например, когда страны Африки предлагают свои собственные идеи и модели урегулирования европейского конфликта [на Украине]? Такого не было в мировой истории вообще никогда. Начались настолько мощные мировые процессы, страны Глобального Юга настолько почувствовали свою субъектность, что даже безотносительно России и Китая вернуть западную гегемонию абсолютно невозможно. Ну и победить Россию и Китай тоже оказалось невозможным», — объяснил Суслов. В июне 2023 года делегация африканских стран приехала в Санкт-Петербург с мирной миссией по урегулированию украинского конфликта. Тогда впервые президент РФ Владимир Путин продемонстрировал парафированный украинской стороной еще весной 2022 года проект мирного договора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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