Канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести еще один телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе своего интервью.
«Я хотел бы [разговор]. Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии», — сказал Шольц, отвечая на вопрос о возможности повторного разговора. Его слова передает t-online.
Он также подчеркнув важность таких диалогов, призывая к реалистичному взгляду на возможные переговоры. Кроме того, Шольц уточнил, что не планирует отправлять немецких военнослужащих в зону конфликта, подчеркивая стремление Германии избегать прямого военного вмешательства.
Ранее Канцлер заявлял, что гордится внешнеполитическим курсом Германии. По его словам, снабжение Украины оружием не привели к эскалации конфликта. Об этом писал «Царьград».
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