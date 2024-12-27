Шольц сделал заявления о Путине и отправке военных ФРГ на Украину

Шольц заявил, что снова хотел бы поговорить с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шольц захотел поговорить с Путиным
Шольц захотел поговорить с Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести еще один телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе своего интервью.

«Я хотел бы [разговор]. Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии», — сказал Шольц, отвечая на вопрос о возможности повторного разговора. Его слова передает t-online.

Он также подчеркнув важность таких диалогов, призывая к реалистичному взгляду на возможные переговоры. Кроме того, Шольц уточнил, что не планирует отправлять немецких военнослужащих в зону конфликта, подчеркивая стремление Германии избегать прямого военного вмешательства.

Ранее Канцлер заявлял, что гордится внешнеполитическим курсом Германии. По его словам, снабжение Украины оружием не привели к эскалации конфликта. Об этом писал «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести еще один телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе своего интервью. «Я хотел бы [разговор]. Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии», — сказал Шольц, отвечая на вопрос о возможности повторного разговора. Его слова передает t-online. Он также подчеркнув важность таких диалогов, призывая к реалистичному взгляду на возможные переговоры. Кроме того, Шольц уточнил, что не планирует отправлять немецких военнослужащих в зону конфликта, подчеркивая стремление Германии избегать прямого военного вмешательства. Ранее Канцлер заявлял, что гордится внешнеполитическим курсом Германии. По его словам, снабжение Украины оружием не привели к эскалации конфликта. Об этом писал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...