Новый мэр Газовой столицы Ямала считает, что предшественник оставил ему грязный город

Новый мэр Нового Уренгоя Антон Колодин рассказал, что начал управление городом с решения проблем чистоты. Подводя итоги года в прямом эфире на личной странице VK мэр признался, что был неприятно удивлен, увидев фото переполненных мусорных контейнеров.
«В городе должно быть чисто. И первое, что я начал — это развернул очень серьезную работу по контейнерным площадкам. Первые фотографии, когда я здесь появился в июле месяце, оставляли желать лучшего. Сейчас эта работа уже систематизирована», — сказал Антон Колодин.
Мэр уверен, что главное — не допускать возникновение стихийных свалок. Для этого Антон Колодин принял решение закупить 1600 дополнительных мусорных контейнеров и наладил совместную работу коммунальных служб с профильными чиновниками.
Антон Колодин возглавил Новый Уренгой летом 2024 года, после того как предыдущий мэр Андрей Воронов подал в отставку, а через несколько дней был арестован по обвинению во взятке. Экс-глава газовой столицы будет находиться под арестом до марта.
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