26 декабря 2024

Новый мэр Газовой столицы Ямала считает, что предшественник оставил ему грязный город

Новый мэр Нового Уренгоя Колодин начал управление городом с вопросов чистоты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Колодин руководит Новым Уренгоем с лета 2024 года
Колодин руководит Новым Уренгоем с лета 2024 года Фото:

Новый мэр Нового Уренгоя Антон Колодин рассказал, что начал управление городом с решения проблем чистоты. Подводя итоги года в прямом эфире на личной странице VK мэр признался, что был неприятно удивлен, увидев фото переполненных мусорных контейнеров.

«В городе должно быть чисто. И первое, что я начал — это развернул очень серьезную работу по контейнерным площадкам. Первые фотографии, когда я здесь появился в июле месяце, оставляли желать лучшего. Сейчас эта работа уже систематизирована», — сказал Антон Колодин.

Мэр уверен, что главное — не допускать возникновение стихийных свалок. Для этого Антон Колодин принял решение закупить 1600 дополнительных мусорных контейнеров и наладил совместную работу коммунальных служб с профильными чиновниками.

Антон Колодин возглавил Новый Уренгой летом 2024 года, после того как предыдущий мэр Андрей Воронов подал в отставку, а через несколько дней был арестован по обвинению во взятке. Экс-глава газовой столицы будет находиться под арестом до марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый мэр Нового Уренгоя Антон Колодин рассказал, что начал управление городом с решения проблем чистоты. Подводя итоги года в прямом эфире на личной странице VK мэр признался, что был неприятно удивлен, увидев фото переполненных мусорных контейнеров. «В городе должно быть чисто. И первое, что я начал — это развернул очень серьезную работу по контейнерным площадкам. Первые фотографии, когда я здесь появился в июле месяце, оставляли желать лучшего. Сейчас эта работа уже систематизирована», — сказал Антон Колодин. Мэр уверен, что главное — не допускать возникновение стихийных свалок. Для этого Антон Колодин принял решение закупить 1600 дополнительных мусорных контейнеров и наладил совместную работу коммунальных служб с профильными чиновниками. Антон Колодин возглавил Новый Уренгой летом 2024 года, после того как предыдущий мэр Андрей Воронов подал в отставку, а через несколько дней был арестован по обвинению во взятке. Экс-глава газовой столицы будет находиться под арестом до марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...