Мэр газовой столицы готов войти в соревнование с другим мэром ЯНАО

Мэр Нового Уренгоя Антон Колодин сообщил о том, что он хочет сыграть на соревнованиях с главой Надымского района ЯНАО в теннис. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира на телеканале «Импульс Севера».
«Любимый спорт у меня — настольный теннис. Есть даже желание сыграть с главой Надыма Дмитрием Жаромских. Надеюсь хотя бы достойно сыграть», — заявил Колодин. Ранее URA.RU cообщало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов мог дать мэрам неофициальное поручение стать кураторами того или иного вида спорта.
Мэр Надымского района официально возглавляет попечительский совет федерации настольного тенниса ЯНАО. Вместе с тем о развитии конкретного вида спорта по поручению губернатора рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!