Мэр газовой столицы готов войти в соревнование с другим мэром ЯНАО

Мэр Нового Уренгоя заявил о том, что он не против сыграть в теннис с Жаромских
© Служба новостей «URA.RU»
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Колодин хочет сыграть с Жаромских в теннис, архивное фото
Колодин хочет сыграть с Жаромских в теннис, архивное фото Фото:

Мэр Нового Уренгоя Антон Колодин сообщил о том, что он хочет сыграть на соревнованиях с главой Надымского района ЯНАО в теннис. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира на телеканале «Импульс Севера».

«Любимый спорт у меня — настольный теннис. Есть даже желание сыграть с главой Надыма Дмитрием Жаромских. Надеюсь хотя бы достойно сыграть», — заявил Колодин. Ранее URA.RU cообщало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов мог дать мэрам неофициальное поручение стать кураторами того или иного вида спорта.

Мэр Надымского района официально возглавляет попечительский совет федерации настольного тенниса ЯНАО. Вместе с тем о развитии конкретного вида спорта по поручению губернатора рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

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Мэр Нового Уренгоя Антон Колодин сообщил о том, что он хочет сыграть на соревнованиях с главой Надымского района ЯНАО в теннис. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира на телеканале «Импульс Севера». «Любимый спорт у меня — настольный теннис. Есть даже желание сыграть с главой Надыма Дмитрием Жаромских. Надеюсь хотя бы достойно сыграть», — заявил Колодин. Ранее URA.RU cообщало о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов мог дать мэрам неофициальное поручение стать кураторами того или иного вида спорта. Мэр Надымского района официально возглавляет попечительский совет федерации настольного тенниса ЯНАО. Вместе с тем о развитии конкретного вида спорта по поручению губернатора рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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