Пермский чиновник, втайне получавший деньги от бизнесмена, лишился работы

В Бардымском округе Пермского края сотрудника местной администрации уволили с работы после проверки прокуратуры. Как выяснили в надзорном органе, он втайне получал деньги от руководителя коммерческой организации, с которым у мэрии были заключены контракты. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Прикамья.
«Муниципальный служащий получал от директора предприятия деньги взаймы. В последующем чиновник подписал документы о приемке работ, которые на момент оформления документов не были выполнены», — говорится в сообщении прокуратуры края.
В надзорном органе уточняют, что служащий исполнял обязанности начальника управления капстроительства администрации округа. По итогам прокурорского реагирования главе администрации Бардымского округа внесено представление, а чиновник уволен в связи с утратой доверия.
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