Пермский чиновник, втайне получавший деньги от бизнесмена, лишился работы

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Муниципальный служащий больше не работает в администрации
Муниципальный служащий больше не работает в администрации Фото:

В Бардымском округе Пермского края сотрудника местной администрации уволили с работы после проверки прокуратуры. Как выяснили в надзорном органе, он втайне получал деньги от руководителя коммерческой организации, с которым у мэрии были заключены контракты. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Прикамья.

«Муниципальный служащий получал от директора предприятия деньги взаймы. В последующем чиновник подписал документы о приемке работ, которые на момент оформления документов не были выполнены», — говорится в сообщении прокуратуры края.

В надзорном органе уточняют, что служащий исполнял обязанности начальника управления капстроительства администрации округа. По итогам прокурорского реагирования главе администрации Бардымского округа внесено представление, а чиновник уволен в связи с утратой доверия.

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В Бардымском округе Пермского края сотрудника местной администрации уволили с работы после проверки прокуратуры. Как выяснили в надзорном органе, он втайне получал деньги от руководителя коммерческой организации, с которым у мэрии были заключены контракты. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Прикамья. «Муниципальный служащий получал от директора предприятия деньги взаймы. В последующем чиновник подписал документы о приемке работ, которые на момент оформления документов не были выполнены», — говорится в сообщении прокуратуры края. В надзорном органе уточняют, что служащий исполнял обязанности начальника управления капстроительства администрации округа. По итогам прокурорского реагирования главе администрации Бардымского округа внесено представление, а чиновник уволен в связи с утратой доверия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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