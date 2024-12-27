Вечеринки, игры и культурные мероприятия: куда сходить на Ямале в новогодние праздники

В новогодние праздники ямальцев ждут спектакли, вечеринки, игры и мастер-классы
В новогодние праздники ямальцев ждут много разных событий — среди них новогодние забеги, концерты и ночные вечеринки. В Ямальской филармонии пройдут известные зимние спектакли, а тазовчане смогут встретить Новый год в районном доме культуры. Как провести длинные выходные дни на Ямале — читайте на URA.RU.
Спектакли
- «По щучьему велению» — 6 января, 12:00. Салехард, Ямальская филармония;
- «Щелкунчик» — 5 января, 12:00. Салехард, Ямальская филармония;
- «Двенадцать месяцев» — 8 января, 15:00. Салехард, Ямальская филармония;
- «Диско-Морозко» — 29 декабря, 19:00. Надымский район, поселок Правохеттинский, ул. Газовиков, д. 11Б;
- «Новогодний» — 4, 5 и 8 января в 13:00. Новый Уренгой, Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств;
- «Рождественский спектакль» — 7 января, 12:00. Новый Уренгой, микрорайон Коротчаево, проспект Мира, 26;
- «А если взять жирафа…» — 2 января, 15:00. Ноябрьск, центр досуга «Нефтяник»;
- «Новогодний рок-н-ролл с бременскими музыкантами» — 5 января, 11:00. Ноябрьск, центр досуга «Нефтяник»;
- «Бременские музыканты» — 29 декабря, 13:00. Муравленко, Культурно-оздоровительный центр «Сибирь».
В Ямальской филармонии 5 января пройдет спектакль «Щелкунчик»
Новогодний забег
- Легкоатлетический новогодний забег — 1 января, 12:00. Новый Уренгой, МОСП «Виадук».
Мастер-классы
- Новогодняя мастерская «Сюрпризы от Деда Мороза» — 3-12 января, Новый Уренгой, район Лимбяяха, микрорайон Энергостроителей, 46;
- «Под счастливой ямальской звездой» — 6 января, 13:00. Новый Уренгой, улица Юбилейная,1а;
- «Золотая рыбка» — 4 января, 15:00. Поселок Тазовский, районный краеведческий музей;
- Мастер-класс по росписи шоперов — 2 января, 14:00. Тарко-Сале, Добро.Центр, микрорайон Советский, 7
Дискотеки, концерты, программы
- Дискотека «Новогодний отрыв» — 1 января, 01:00. Поселок Тазовский, районный дом культуры;
- Детская программа «Пусть всем повезет в Новый год!» — 2 января, 14:00. Поселок Тазовский, районный дом культуры;
- Ретроконцерт «Плейлист «Новогодний» — 5 января, 17:00. Ноябрьск, центр досуга «Нефтяник»;
- Шоу «10 лет в шляпе» — 8 января, 18:00. Ноябрьск, центр досуга «Нефтяник»;
- «Новогодний семейный фитнес» — 6 января, 12:00. Ноябрьск, спортшкола «Арктика»;
- Караоке-битва «Вечериночка» — 4 января. Муравленко, Центр интеллектуального развития;
- Игротека «ЗАСТОЛОМ» — 4, 6 и 8 января в 16:00. Надым, улица Зверева, 2;
- Квест «Ночь перед Рождеством» — 6 января, 16:00. Тарко-Сале, ДК «Юбилейный»;
- Вечеринка «ЗМЕЯдерное шоу» — 3 января. Губкинский, музей освоения Севера;
- Игра «Гостиная Деда Мороза» — 4 и 5 января. Губкинский, дом культуры «Олимп»;
- Концерт «На крыльях песен» — 7 января. Лабытнанги, ГДК «30 лет Победы».
В доме культуры поселка Тазовского можно будет встретить Новый год
Ранее URA.RU рассказывало, где весело провести время в новогодние праздники на Ямале. В городах и селах открылись ледовые городки, катки и горки.
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