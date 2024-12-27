Губернатор Кухарук предложил ученым «тюменской матрешки» новые амбициозные вызовы

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук предложил ученым «тюменской матрешки» решение амбициозных задач в исследовании Арктики, вопросах биологической безопасности и образования. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета Тюменского госуниверситета, где шла речь о дальнейшем развитии Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ), куда входят учебные заведения Югры, Ямала и Тюменской области.
«Такое сотрудничество позволяет вывести научно-образовательную деятельность на новый уровень и усилить конкурентоспособность экономик трех субъектов. Усилим работу в рамках приоритетных направлений центра, таких как цифровая трансформация нефтегазовой отрасли, исследования в Арктике, вопросы биологической безопасности и образования. Югорскими специалистами уже реализуются 16 научно-исследовательских проектов по всем тематическим фокусам», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Совещание в ТюмГУ прошло в рамках визита в областную столицу министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и вице-спикера Совета Федерации Владимира Якушева. На встрече также присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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