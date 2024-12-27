27 декабря 2024

Губернатор Кухарук предложил ученым «тюменской матрешки» новые амбициозные вызовы

Кухарук предложил амбициозные вызовы ученым ХМАО, ЯНАО и Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук предложил вывести научно-образовательную деятельность «тюменской матрешки» на новый уровень
Кухарук предложил вывести научно-образовательную деятельность «тюменской матрешки» на новый уровень Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук предложил ученым «тюменской матрешки» решение амбициозных задач в исследовании Арктики, вопросах биологической безопасности и образования. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета Тюменского госуниверситета, где шла речь о дальнейшем развитии Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ), куда входят учебные заведения Югры, Ямала и Тюменской области.

«Такое сотрудничество позволяет вывести научно-образовательную деятельность на новый уровень и усилить конкурентоспособность экономик трех субъектов. Усилим работу в рамках приоритетных направлений центра, таких как цифровая трансформация нефтегазовой отрасли, исследования в Арктике, вопросы биологической безопасности и образования. Югорскими специалистами уже реализуются 16 научно-исследовательских проектов по всем тематическим фокусам», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Совещание в ТюмГУ прошло в рамках визита в областную столицу министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и вице-спикера Совета Федерации Владимира Якушева. На встрече также присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук предложил ученым «тюменской матрешки» решение амбициозных задач в исследовании Арктики, вопросах биологической безопасности и образования. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета Тюменского госуниверситета, где шла речь о дальнейшем развитии Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ), куда входят учебные заведения Югры, Ямала и Тюменской области. «Такое сотрудничество позволяет вывести научно-образовательную деятельность на новый уровень и усилить конкурентоспособность экономик трех субъектов. Усилим работу в рамках приоритетных направлений центра, таких как цифровая трансформация нефтегазовой отрасли, исследования в Арктике, вопросы биологической безопасности и образования. Югорскими специалистами уже реализуются 16 научно-исследовательских проектов по всем тематическим фокусам», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Совещание в ТюмГУ прошло в рамках визита в областную столицу министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и вице-спикера Совета Федерации Владимира Якушева. На встрече также присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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