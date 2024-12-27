27 декабря 2024

Священникам в России запретили быть инфоцыганами и звездами эстрады

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Священники не могут участвовать в бизнес-тренингах, заниматься шоу-бизнесом и работать в силовых структурах
Священники не могут участвовать в бизнес-тренингах, заниматься шоу-бизнесом и работать в силовых структурах Фото:

Синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил новый документ, ограничивающий светскую трудовую деятельность священнослужителей. Им запрещается участие в бизнес-тренингах, ростовщичестве, биржевой деятельности, шоу-бизнесе, а также профессиональном спорте, актерстве и балете. Об этом сообщается на сайте Московского Патриарха.

«Недопустимо для клирика работать в сфере проведения „тренингов личностного роста“, программ по „достижению жизненных и профессиональных целей“, а также по „психологическому менторству“, которые подменяют собой пастырскую деятельность. Недопустима также работа клириков в сфере шоу-бизнеса, поскольку она основана на эксплуатации человеческих страстей и влечет за собой усиленные соблазны», — указано в документе

На сайте Патриарха также упоминаются особые случаи светской трудовой деятельности клириков. Для священнослужителей неприемлема воинская служба, в том числе в частных и охранных организациях, участие в боевых действиях или ношение оружия, а также служба в силовых структурах. При этом запрет не исключает возможность преподавания священнослужителями гражданских дисциплин в образовательных учреждениях, которые занимаются подготовкой кадров для вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов.

Кроме того, клирики могут быть врачами, но не вправе совершать некоторые процедуры. Например, делать аборты, пересаживать донорские клетки и т.п.

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Синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил новый документ, ограничивающий светскую трудовую деятельность священнослужителей. Им запрещается участие в бизнес-тренингах, ростовщичестве, биржевой деятельности, шоу-бизнесе, а также профессиональном спорте, актерстве и балете. Об этом сообщается на сайте Московского Патриарха. «Недопустимо для клирика работать в сфере проведения „тренингов личностного роста“, программ по „достижению жизненных и профессиональных целей“, а также по „психологическому менторству“, которые подменяют собой пастырскую деятельность. Недопустима также работа клириков в сфере шоу-бизнеса, поскольку она основана на эксплуатации человеческих страстей и влечет за собой усиленные соблазны», — указано в документе.  На сайте Патриарха также упоминаются особые случаи светской трудовой деятельности клириков. Для священнослужителей неприемлема воинская служба, в том числе в частных и охранных организациях, участие в боевых действиях или ношение оружия, а также служба в силовых структурах. При этом запрет не исключает возможность преподавания священнослужителями гражданских дисциплин в образовательных учреждениях, которые занимаются подготовкой кадров для вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов. Кроме того, клирики могут быть врачами, но не вправе совершать некоторые процедуры. Например, делать аборты, пересаживать донорские клетки и т.п.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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