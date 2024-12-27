27 декабря 2024

Дед Мороз переселяется в свою резиденцию на набережной реки Камы в Перми

Дед Мороз и Снегурочка ждут в гости маленьких пермяков со стихами и песнями
© Служба новостей «URA.RU»
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Маленькие пермяки могут заглянуть в гости к Деду Морозу в новогодние и рождественские праздники
Маленькие пермяки могут заглянуть в гости к Деду Морозу в новогодние и рождественские праздники Фото:

В субботу, 28 декабря в Перми откроется Резиденция Деда Мороза. Она разместиться в Хрустальном зале на городской набережной, рядом с большой детской площадкой. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«На время новогодних каникул Резиденция станет сказочной приемной Деда Мороза и Снегурочки. Дети смогут прочитать стихи, спеть песни, загадать желание и запечатлеть на фотографии момент встречи со сказочными персонажами», — говорится на сайте администрации Перми.

Резиденция Деда Мороза будет работать ежедневно до 8 января включительно с 13:00 до 20:00, а в день открытия — до 19:00. Кроме того, в большом амфитеатре набережной работает каток, с отдельной площадкой для маленьких посетителей. Здесь организован прокат коньков и работает теплое кафе. Режим работы катка: будни — с 15:00 до 21:00, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.

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В субботу, 28 декабря в Перми откроется Резиденция Деда Мороза. Она разместиться в Хрустальном зале на городской набережной, рядом с большой детской площадкой. Об этом сообщается на сайте мэрии. «На время новогодних каникул Резиденция станет сказочной приемной Деда Мороза и Снегурочки. Дети смогут прочитать стихи, спеть песни, загадать желание и запечатлеть на фотографии момент встречи со сказочными персонажами», — говорится на сайте администрации Перми. Резиденция Деда Мороза будет работать ежедневно до 8 января включительно с 13:00 до 20:00, а в день открытия — до 19:00. Кроме того, в большом амфитеатре набережной работает каток, с отдельной площадкой для маленьких посетителей. Здесь организован прокат коньков и работает теплое кафе. Режим работы катка: будни — с 15:00 до 21:00, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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