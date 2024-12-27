27 декабря 2024

Пермский стендапер выиграл миллион в батле юмористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк выступал в формате открытого микрофона
Пермяк выступал в формате открытого микрофона Фото:

Пермский стендап-комик Михаил Переходько одержал победу в юмористическом шоу на выживание Big Money Mic. В формате открытого микрофона пермяк выступил с заготовленными шутками перед полным залом и тремя жюри. Михаил заикается, в начале он предупредил об этом и построил свое выступление вокруг этой темы. 

«Я заикаюсь, из-за этого меня очень любят в компаниях, потому что я говорю: „извините, перебью“. И не перебиваю. В прошлом этапе я не рассказал одну шутку по объективным причинам. У меня установлен фильтр Роскомнадзора. Мысль формируется так же быстро, как у остальных, но по пути в рот — застревает. Сказать лишнего я не могу чисто физически», — шутит комик. Первыми на победу пермяка обратили внимание 59.ru.

В финал попали 14 комиков. Михаил выступал перед комиками Иваном Абрамовым, Ириной Мягковой и Андреем Бебуришвили. Жюри смеялось на протяжении всего монолога. Зрители выбрали двух лучших стендап-комиков — Михаила Переходько и Кирилла Мазура. В конце выбор жюри пал на пермяка. Михаил выиграл миллион рублей.

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Пермский стендап-комик Михаил Переходько одержал победу в юмористическом шоу на выживание Big Money Mic. В формате открытого микрофона пермяк выступил с заготовленными шутками перед полным залом и тремя жюри. Михаил заикается, в начале он предупредил об этом и построил свое выступление вокруг этой темы.  «Я заикаюсь, из-за этого меня очень любят в компаниях, потому что я говорю: „извините, перебью“. И не перебиваю. В прошлом этапе я не рассказал одну шутку по объективным причинам. У меня установлен фильтр Роскомнадзора. Мысль формируется так же быстро, как у остальных, но по пути в рот — застревает. Сказать лишнего я не могу чисто физически», — шутит комик. Первыми на победу пермяка обратили внимание 59.ru. В финал попали 14 комиков. Михаил выступал перед комиками Иваном Абрамовым, Ириной Мягковой и Андреем Бебуришвили. Жюри смеялось на протяжении всего монолога. Зрители выбрали двух лучших стендап-комиков — Михаила Переходько и Кирилла Мазура. В конце выбор жюри пал на пермяка. Михаил выиграл миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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