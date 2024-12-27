27 декабря 2024

Боец из ЯНАО награжден орденом Мужества и медалью Суворова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальский боец награжден за самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга
Ямальский боец награжден за самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ямальского военнослужащего Григория Ламдо орденом Мужества и медалью Суворова. Об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

«Вручил государственные награды Григорию Ламдо. Указом Президента России… он удостоен ордена Мужества и медали Суворова», — написал Кугаевский в своем telegram-канале.

Ламдо награжден за самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга. Глава района поблагодарил бойца за службу и пожелал крепкого здоровья.

Ямальский боец удостоился ордена Мужества и медали Суворова
Ямальский боец удостоился ордена Мужества и медали Суворова
Фото:

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ямальского военнослужащего Григория Ламдо орденом Мужества и медалью Суворова. Об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский. «Вручил государственные награды Григорию Ламдо. Указом Президента России… он удостоен ордена Мужества и медали Суворова», — написал Кугаевский в своем telegram-канале. Ламдо награжден за самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга. Глава района поблагодарил бойца за службу и пожелал крепкого здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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