Ямальский боец награжден за самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ямальского военнослужащего Григория Ламдо орденом Мужества и медалью Суворова. Об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.
«Вручил государственные награды Григорию Ламдо. Указом Президента России… он удостоен ордена Мужества и медали Суворова», — написал Кугаевский в своем telegram-канале.
Ламдо награжден за самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга. Глава района поблагодарил бойца за службу и пожелал крепкого здоровья.
Ямальский боец удостоился ордена Мужества и медали Суворова
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