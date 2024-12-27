Посол Токовинин: НАТО готовится к конфликту с Россией

Курс НАТО в отношении России является ошибочным и опасным, приводящим к эскалации напряженности в Европе. Об этом заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. Он отметил, что альянс наращивает военный потенциал с целью подготовки к конфликту с РФ.
«Этот курс является в корне ошибочным. Речь идет о наращивании оборонного производства, раскручивании военной промышленности стран НАТО, в том числе в Европе, дальнейшем повышении военных расходов, активизации маневров. Все это — с прицелом на подготовку к конфликту с Россией», — передает слова Токовинина РИА Новости.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что РФ не угрожает другим странам, но будет реагировать на действия, ставящие под угрозу ее интересы. В Кремле также считают, что дальнейшее расширение НАТО не повышает безопасность в Европе. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявлял, что Швеция и Финляндия капитулируют в случае прямого столкновения России и НАТО.
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