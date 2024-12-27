27 декабря 2024

На Ямале военнослужащие СВО пользуются льготами, введенными по их инициативе

В ЯНАО самыми востребованными стали льготы, введенные по инициативе бойцов СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Ямале действует более 60 мер поддержки бойцов СВО
На Ямале действует более 60 мер поддержки бойцов СВО Фото:

На Ямале для бойцов СВО и членов их семей действует более 60 мер поддержки. Одними из самых востребованных льгот стали те, которые предложили сами бойцы, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства.

«Самыми востребованными стали льготы, которые предложили сами бойцы и их родственники на встречах с губернатором региона Дмитрием Артюховым. Так, с этого года на Ямале стали выдавать сертификаты на приобретение школьных принадлежностей номиналом 15 тысяч рублей, жилищные меры поддержки, реабилитационный сертификат», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе правительства.

Детям ямальских участников СВО теперь предоставляют сертификаты для подготовки к школе. Идею предложила Екатерина Назарова, жена бойца СВО, на встрече с губернатором. Также в этом году в регионе внедрены две новые программы жилищного обеспечения для защитников: выплаты в размере 500 тысяч и одного миллиона рублей, которые можно получить вместо земельных участков. С начала года этими программами уже воспользовались 160 жителей Ямала.

Были усовершенствованы и другие меры поддержки бойцов. С этого года реабилитационные услуги доступны не только участникам СВО, но и членам их семей. Сумма сертификата на реабилитацию увеличена с 120 до 150 тысяч рублей на человека, всего было выдано 955 сертификатов. Кроме того, размер компенсации за проезд военнослужащих на отдых и обратно возрос с 30 до 50 тысяч рублей — данная помощь предоставляется дважды в год и пользуется большим спросом среди бойцов. С полным списком льгот можно ознакомится в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Ямале для бойцов СВО и членов их семей действует более 60 мер поддержки. Одними из самых востребованных льгот стали те, которые предложили сами бойцы, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства. «Самыми востребованными стали льготы, которые предложили сами бойцы и их родственники на встречах с губернатором региона Дмитрием Артюховым. Так, с этого года на Ямале стали выдавать сертификаты на приобретение школьных принадлежностей номиналом 15 тысяч рублей, жилищные меры поддержки, реабилитационный сертификат», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе правительства. Детям ямальских участников СВО теперь предоставляют сертификаты для подготовки к школе. Идею предложила Екатерина Назарова, жена бойца СВО, на встрече с губернатором. Также в этом году в регионе внедрены две новые программы жилищного обеспечения для защитников: выплаты в размере 500 тысяч и одного миллиона рублей, которые можно получить вместо земельных участков. С начала года этими программами уже воспользовались 160 жителей Ямала. Были усовершенствованы и другие меры поддержки бойцов. С этого года реабилитационные услуги доступны не только участникам СВО, но и членам их семей. Сумма сертификата на реабилитацию увеличена с 120 до 150 тысяч рублей на человека, всего было выдано 955 сертификатов. Кроме того, размер компенсации за проезд военнослужащих на отдых и обратно возрос с 30 до 50 тысяч рублей — данная помощь предоставляется дважды в год и пользуется большим спросом среди бойцов. С полным списком льгот можно ознакомится в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...