На Ямале военнослужащие СВО пользуются льготами, введенными по их инициативе

На Ямале для бойцов СВО и членов их семей действует более 60 мер поддержки. Одними из самых востребованных льгот стали те, которые предложили сами бойцы, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства.
«Самыми востребованными стали льготы, которые предложили сами бойцы и их родственники на встречах с губернатором региона Дмитрием Артюховым. Так, с этого года на Ямале стали выдавать сертификаты на приобретение школьных принадлежностей номиналом 15 тысяч рублей, жилищные меры поддержки, реабилитационный сертификат», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе правительства.
Детям ямальских участников СВО теперь предоставляют сертификаты для подготовки к школе. Идею предложила Екатерина Назарова, жена бойца СВО, на встрече с губернатором. Также в этом году в регионе внедрены две новые программы жилищного обеспечения для защитников: выплаты в размере 500 тысяч и одного миллиона рублей, которые можно получить вместо земельных участков. С начала года этими программами уже воспользовались 160 жителей Ямала.
Были усовершенствованы и другие меры поддержки бойцов. С этого года реабилитационные услуги доступны не только участникам СВО, но и членам их семей. Сумма сертификата на реабилитацию увеличена с 120 до 150 тысяч рублей на человека, всего было выдано 955 сертификатов. Кроме того, размер компенсации за проезд военнослужащих на отдых и обратно возрос с 30 до 50 тысяч рублей — данная помощь предоставляется дважды в год и пользуется большим спросом среди бойцов. С полным списком льгот можно ознакомится в материале URA.RU.
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