Минобороны отчиталось о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

Минобороны: в ночь на 28 декабря над Россией сбиты 56 украинских беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, пво, рлс, рэб, stock
ПВО уничтожила беспилотники над тремя регионами РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 28 декабря над Россией сбиты 56 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, атакам подверглись три российских региона.

Из общего числа дронов 11 беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области. Еще 28 сбиты в Воронежской области, 17 — в Ростовской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 28 декабря над Россией сбиты 56 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, атакам подверглись три российских региона. Из общего числа дронов 11 беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области. Еще 28 сбиты в Воронежской области, 17 — в Ростовской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...