Минобороны отчиталось о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

ПВО уничтожила беспилотники над тремя регионами РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 28 декабря над Россией сбиты 56 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, атакам подверглись три российских региона.
Из общего числа дронов 11 беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области. Еще 28 сбиты в Воронежской области, 17 — в Ростовской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.