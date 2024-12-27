Слюсарь: силы ПВО уничтожили 17 беспилотников в Ростовской области

Ночью в Ростовской области силы ПВО уничтожили 17 БПЛА. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью силами и средствами ПВО над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что атака была успешно отражена в Каменске, Новошахтинске и других районах.
Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Информация будет уточняться по мере поступления новых данных, заключил Слюсарь.
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