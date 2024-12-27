27 декабря 2024

Слюсарь: силы ПВО уничтожили 17 беспилотников в Ростовской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силы ПВО отбили атаку украинских БПЛА на Ростовскую область, заявил Слюсарь
Силы ПВО отбили атаку украинских БПЛА на Ростовскую область, заявил Слюсарь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью в Ростовской области силы ПВО уничтожили 17 БПЛА. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью силами и средствами ПВО над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что атака была успешно отражена в Каменске, Новошахтинске и других районах.

Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Информация будет уточняться по мере поступления новых данных, заключил Слюсарь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью в Ростовской области силы ПВО уничтожили 17 БПЛА. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «Минувшей ночью силами и средствами ПВО над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что атака была успешно отражена в Каменске, Новошахтинске и других районах. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Информация будет уточняться по мере поступления новых данных, заключил Слюсарь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...