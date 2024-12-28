В ХМАО завезли партию смертельно опасных шпрот

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В некоторые города ХМАО поступили шпроты, зараженные ботулизмом
В некоторые города ХМАО поступили шпроты, зараженные ботулизмом Фото:

Шпроты торговой марки «За Родину», после употребления которых в Екатеринбурге была вспышка отравления ботулизмом, завезли и в города ХМАО. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«По информации Ветеринарной службы Югры, полученной из ГИС „Меркурий“, данная партия поступала в организации торговли городов Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Урай Нягань, Октябрьского и Советского районов. В связи с оперативным отзывом товара с рынка, указанной продукции в реализации не выявлено», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре Югры.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по ХМАО в ходе выездных обследований проверили 242 торговых объекта. Партия рыбных консервов «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» полностью снята с продажи, ботулизма среди югорчан не выявлено.

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Шпроты торговой марки «За Родину», после употребления которых в Екатеринбурге была вспышка отравления ботулизмом, завезли и в города ХМАО. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «По информации Ветеринарной службы Югры, полученной из ГИС „Меркурий“, данная партия поступала в организации торговли городов Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Урай Нягань, Октябрьского и Советского районов. В связи с оперативным отзывом товара с рынка, указанной продукции в реализации не выявлено», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре Югры. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по ХМАО в ходе выездных обследований проверили 242 торговых объекта. Партия рыбных консервов «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» полностью снята с продажи, ботулизма среди югорчан не выявлено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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