В ХМАО завезли партию смертельно опасных шпрот

Шпроты торговой марки «За Родину», после употребления которых в Екатеринбурге была вспышка отравления ботулизмом, завезли и в города ХМАО. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«По информации Ветеринарной службы Югры, полученной из ГИС „Меркурий“, данная партия поступала в организации торговли городов Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Урай Нягань, Октябрьского и Советского районов. В связи с оперативным отзывом товара с рынка, указанной продукции в реализации не выявлено», — сообщили URA.RU в Роспотребнадзоре Югры.
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по ХМАО в ходе выездных обследований проверили 242 торговых объекта. Партия рыбных консервов «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» полностью снята с продажи, ботулизма среди югорчан не выявлено.
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