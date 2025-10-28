Челябинцам предложили огромный участок под коттеджи за четверть миллиарда рублей. Скрин
Земельный участок под коттеджи на берегу озера предложили желающим за 250 млн рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Челябинской области выставили на продажу участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) за 250 миллионов рублей. Земля площадью 60 гектаров находится в черте города Копейска — половина располагается на берегу озера Курлады, а еще 30 гектаров — в лесном массиве у поселка Главный. Соответствующее объявление размещено на интернет-площадке объявлений.
«Цена — 250 миллионов рублей. Участки ИЖС размежеваны, предусмотрено подключение к газу и электричеству. Возможна реализация по частям», — говорится в сообщении на сайте «Авито».
Также автор объявления указал, что 30 гектаров земли располагаются непосредственно у воды, на берегу озера Курлады. Остальная часть — рядом с лесом, в непосредственной близости от городской инфраструктуры Копейска и поселка Главный.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске на продажу выставили земельный участок промышленного назначения площадью два гектара по цене в один миллиард рублей. Он расположен на улице Братьев Кашириных.
Участок располагается в непосредственной близости к Копейску
Фото: скрин сайта «Авито», https://www.avito.ru/kopeysk/zemelnye_uchastki/uchastok_60_ga_izhs_7799825821
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!