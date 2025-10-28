Земельный участок под коттеджи на берегу озера предложили желающим за 250 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области выставили на продажу участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) за 250 миллионов рублей. Земля площадью 60 гектаров находится в черте города Копейска — половина располагается на берегу озера Курлады, а еще 30 гектаров — в лесном массиве у поселка Главный. Соответствующее объявление размещено на интернет-площадке объявлений.

«Цена — 250 миллионов рублей. Участки ИЖС размежеваны, предусмотрено подключение к газу и электричеству. Возможна реализация по частям», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Также автор объявления указал, что 30 гектаров земли располагаются непосредственно у воды, на берегу озера Курлады. Остальная часть — рядом с лесом, в непосредственной близости от городской инфраструктуры Копейска и поселка Главный.

