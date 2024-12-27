Две авиакомпании лишились допуска на полеты за границу из Перми

Росавиация отозвала разрешение на полеты из Перми в Египет и на Кипр у авиакомпании NordSrtar, а также в Китай у перевозчика iFly Airlines. Об этом сказано в приказе, опубликованном на сайте ведомства.
«Воздушные линии — из Перми в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Пафос, Ларнаку, Санью. Принятое решение — отозвать допуск», — сказано в документе.
По данным аэропорта «Большое Савино», авиакомпании хоть и имели допуск к полетам по этим направлениям, но рейсы не осуществили. Сейчас в Хургаду и Шарм-эль-Шейх летает другой перевозчик — Azur Air. Рейсов на Кипр и в Китай не было. Куда еще можно улететь из аэропорта «Больше Савино» зимой, читайте в материале URA.RU.
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