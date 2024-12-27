27 декабря 2024

Две авиакомпании лишились допуска на полеты за границу из Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Имея допуск, авиакомпании не возили пермяков в Китай и на Кипр
Имея допуск, авиакомпании не возили пермяков в Китай и на Кипр Фото:

Росавиация отозвала разрешение на полеты из Перми в Египет и на Кипр у авиакомпании NordSrtar, а также в Китай у перевозчика iFly Airlines. Об этом сказано в приказе, опубликованном на сайте ведомства.

«Воздушные линии — из Перми в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Пафос, Ларнаку, Санью. Принятое решение — отозвать допуск», — сказано в документе.

По данным аэропорта «Большое Савино», авиакомпании хоть и имели допуск к полетам по этим направлениям, но рейсы не осуществили. Сейчас в Хургаду и Шарм-эль-Шейх летает другой перевозчик — Azur Air. Рейсов на Кипр и в Китай не было. Куда еще можно улететь из аэропорта «Больше Савино» зимой, читайте в материале URA.RU.

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Росавиация отозвала разрешение на полеты из Перми в Египет и на Кипр у авиакомпании NordSrtar, а также в Китай у перевозчика iFly Airlines. Об этом сказано в приказе, опубликованном на сайте ведомства. «Воздушные линии — из Перми в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Пафос, Ларнаку, Санью. Принятое решение — отозвать допуск», — сказано в документе. По данным аэропорта «Большое Савино», авиакомпании хоть и имели допуск к полетам по этим направлениям, но рейсы не осуществили. Сейчас в Хургаду и Шарм-эль-Шейх летает другой перевозчик — Azur Air. Рейсов на Кипр и в Китай не было. Куда еще можно улететь из аэропорта «Больше Савино» зимой, читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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