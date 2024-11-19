19 ноября 2024

Аэропорт Перми перешел на новое расписание: куда можно улететь зимой

Пермский аэропорт Большое Савино зимой будет отправлять самолеты в 20 городов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимнее расписание предлагает пермякам отправиться в 20 городов
Зимнее расписание предлагает пермякам отправиться в 20 городов Фото:

Аэропорт Перми объявил о переходе на зимнее расписание. В этом сезоне из Большого Савино самолеты будут отправлять в два десятка городов, в том числе на курорты Египта, Таиланда и Индии. Куда можно улететь из Перми прямым рейсом — в материале URA.RU.

Меняем зиму на лето

Если приход зимы вас не радует, то из Перми можно прямым авиарейсом отправиться к теплому морю. С ноября самолеты отправляются на таиландский Пхукет и в индийский Гоа. В Большом Савино говорят, что планируются к открытию перелеты на курорты Египта: в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

Тем, кто предпочитает или вынужден отдыхать на российском побережье, доступны перелеты из Перми в Сочи. Авиакомпании «Победа», «Аэрофлот», а также «Северный Ветер» / «Икар» зимой будут совершать 10 рейсов в неделю.

СНГ

В страны СНГ из Перми можно улететь в три страны. Это Азербайджан, Армения и Узбекистан. Рейсы в Баку, Ереван и Наманган выполняются по одному в неделю.

Россия

Неизменно популярными рейсами остаются у пермяков внутренние. Этой зимой продолжится регулярное авиасообщение с Москвой — семь бортов будут отправляться из Перми каждый день. Один перенесет пассажиров во Внуково, остальные в Шереметьево. Полетная программа в Санкт-Петербург расширится на период новогодних каникул. Если обычно в Северную столицу из Перми каждый день летают лайнеры компаний «Россия» и «Победа», то с 25 декабря по 11 января к ним присоединится «Smartavia».

Кроме столиц из Перми пассажиры могут добраться прямыми рейсами в Новосибирск. Эти полеты выполняются ежедневно. Раз в неделю планируются рейсы в Когалым и Тюмень. Дважды в неделю самолеты будут отправляться в Казань, Самару, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Сургут и Нарьян-Мар.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Перми объявил о переходе на зимнее расписание. В этом сезоне из Большого Савино самолеты будут отправлять в два десятка городов, в том числе на курорты Египта, Таиланда и Индии. Куда можно улететь из Перми прямым рейсом — в материале URA.RU. Меняем зиму на лето Если приход зимы вас не радует, то из Перми можно прямым авиарейсом отправиться к теплому морю. С ноября самолеты отправляются на таиландский Пхукет и в индийский Гоа. В Большом Савино говорят, что планируются к открытию перелеты на курорты Египта: в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Тем, кто предпочитает или вынужден отдыхать на российском побережье, доступны перелеты из Перми в Сочи. Авиакомпании «Победа», «Аэрофлот», а также «Северный Ветер» / «Икар» зимой будут совершать 10 рейсов в неделю. СНГ В страны СНГ из Перми можно улететь в три страны. Это Азербайджан, Армения и Узбекистан. Рейсы в Баку, Ереван и Наманган выполняются по одному в неделю. Россия Неизменно популярными рейсами остаются у пермяков внутренние. Этой зимой продолжится регулярное авиасообщение с Москвой — семь бортов будут отправляться из Перми каждый день. Один перенесет пассажиров во Внуково, остальные в Шереметьево. Полетная программа в Санкт-Петербург расширится на период новогодних каникул. Если обычно в Северную столицу из Перми каждый день летают лайнеры компаний «Россия» и «Победа», то с 25 декабря по 11 января к ним присоединится «Smartavia». Кроме столиц из Перми пассажиры могут добраться прямыми рейсами в Новосибирск. Эти полеты выполняются ежедневно. Раз в неделю планируются рейсы в Когалым и Тюмень. Дважды в неделю самолеты будут отправляться в Казань, Самару, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Сургут и Нарьян-Мар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...