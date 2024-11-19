Аэропорт Перми перешел на новое расписание: куда можно улететь зимой

Аэропорт Перми объявил о переходе на зимнее расписание. В этом сезоне из Большого Савино самолеты будут отправлять в два десятка городов, в том числе на курорты Египта, Таиланда и Индии. Куда можно улететь из Перми прямым рейсом — в материале URA.RU.
Меняем зиму на лето
Если приход зимы вас не радует, то из Перми можно прямым авиарейсом отправиться к теплому морю. С ноября самолеты отправляются на таиландский Пхукет и в индийский Гоа. В Большом Савино говорят, что планируются к открытию перелеты на курорты Египта: в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.
Тем, кто предпочитает или вынужден отдыхать на российском побережье, доступны перелеты из Перми в Сочи. Авиакомпании «Победа», «Аэрофлот», а также «Северный Ветер» / «Икар» зимой будут совершать 10 рейсов в неделю.
СНГ
В страны СНГ из Перми можно улететь в три страны. Это Азербайджан, Армения и Узбекистан. Рейсы в Баку, Ереван и Наманган выполняются по одному в неделю.
Россия
Неизменно популярными рейсами остаются у пермяков внутренние. Этой зимой продолжится регулярное авиасообщение с Москвой — семь бортов будут отправляться из Перми каждый день. Один перенесет пассажиров во Внуково, остальные в Шереметьево. Полетная программа в Санкт-Петербург расширится на период новогодних каникул. Если обычно в Северную столицу из Перми каждый день летают лайнеры компаний «Россия» и «Победа», то с 25 декабря по 11 января к ним присоединится «Smartavia».
Кроме столиц из Перми пассажиры могут добраться прямыми рейсами в Новосибирск. Эти полеты выполняются ежедневно. Раз в неделю планируются рейсы в Когалым и Тюмень. Дважды в неделю самолеты будут отправляться в Казань, Самару, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Сургут и Нарьян-Мар.
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