27 декабря 2024

В Пермском крае в 2025 году минкульт поддержит 12 новых фестивалей

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестивали реконструкции тоже в списке
Фестивали реконструкции тоже в списке Фото:

В линейке проекта «59 фестивалей 59 региона» в 2025 году будет 12 новых мероприятий. Они пройдут в различных городах и поселках Пермского края. Об этом URA.RU рассказали в региональном министерстве культуры.

«В 2025 году в линейке „59 фестивалей 59 региона“ будут представлены 12 новых проектов. Расписание нового фестивального сезона и описание программ будет опубликовано в январе», — сообщили в Минкультуры.

Ранее, как рассказывало URA.RU, экспертная комиссия определила победителей проекта «59 фестивалей 59 региона». Пермяков и туристов на протяжении года ждут праздники различной направленности: гастрономические, обрядовые, этнографические, ремесленные и ландшафтные, научные, музыкальные. 

Среди новых проектов есть те, что уже проходили, но не входили в региональный проект. Теперь же они получат поддержку мМинкульта.

  • Праздник зимних игр и забав «Чунки» (Березовский МО);
  • Фестиваль страшных сказок «В ЧЕРНом, ЧЕРНом городе» (Чернушинский ГО);
  • Фестиваль «Молочные реки» (Очерский ГО);
  • Фестиваль «Радуга ярких реакций» (Кунгурский МО);
  • Историко-гастрономический фестиваль «Усольский пряник» (Березниковский ГО);
  • Краевой фестиваль-конкурс ансамблей народной музыки, песни и танца, ансамблей и оркестров русских народных инструментов «Край рябиновый» (Осинский ГО);
  • Лошадиный праздник — Фролов день (Еловский МО);
  • Праздник «Заветный клад» (Кудымкарский МО);
  • Фестиваль-променад «Казанский тракт: ожившая история» (Пермский МО);
  • Фестиваль игрушки «Скобелевка игровая» (Пермский МО);
  • Межрегиональный фестиваль национальной игрушки и игровой культуры «Акань» (Кудымкарский МО);
  • Агрофестиваль «Рога и Копыта» (Лысьвенский ГО). 

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В линейке проекта «59 фестивалей 59 региона» в 2025 году будет 12 новых мероприятий. Они пройдут в различных городах и поселках Пермского края. Об этом URA.RU рассказали в региональном министерстве культуры. «В 2025 году в линейке „59 фестивалей 59 региона“ будут представлены 12 новых проектов. Расписание нового фестивального сезона и описание программ будет опубликовано в январе», — сообщили в Минкультуры. Ранее, как рассказывало URA.RU, экспертная комиссия определила победителей проекта «59 фестивалей 59 региона». Пермяков и туристов на протяжении года ждут праздники различной направленности: гастрономические, обрядовые, этнографические, ремесленные и ландшафтные, научные, музыкальные.  Среди новых проектов есть те, что уже проходили, но не входили в региональный проект. Теперь же они получат поддержку мМинкульта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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