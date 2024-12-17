В Пермском крае утвердили города и деревни, где в 2025 году пройдут фестивали

В Пермском крае экспертная комиссия определила победителей проекта «59 фестивалей 59 региона» на 2025 год. В следующем году пермяков и гостей Прикамья ждут праздники всех направлений, говорят организаторы проекта.
«Гастрономические и обрядовые, семейные и этнографические, ремесленные и ландшафтные, научные и реконструкторские, кукольные и музыкальные, военно-исторические и карнавальные... Ровно 59 событий, составляющих ежегодный календарь событийного туризма Пермского края», — говорится в telegram-канале Пермского дома народного творчества «Губерния».
Среди победителей фестиваль народных ремесел «Праздник топора», Праздник русской печки, Фестиваль одуванчиков и десятки других событий, которые пройдут в городах, селах и деревнях Пермского края. Даты их проведения объявят позже.
«59 фестивалей 59 региона» — это проект, объединяющий фестивальное движение Прикамья в единый календарь. Он реализуется с 2008 года. Организаторы ставят своей целью повышение туристической привлекательности и узнаваемости территорий края.
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