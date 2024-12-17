В Пермском крае утвердили города и деревни, где в 2025 году пройдут фестивали

В Пермском крае жюри определило победителей проекта «59 фестивалей 59 региона»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяков в 2025 году ждут десятки фестивалей
Пермяков в 2025 году ждут десятки фестивалей Фото:

В Пермском крае экспертная комиссия определила победителей проекта «59 фестивалей 59 региона» на 2025 год. В следующем году пермяков и гостей Прикамья ждут праздники всех направлений, говорят организаторы проекта.

«Гастрономические и обрядовые, семейные и этнографические, ремесленные и ландшафтные, научные и реконструкторские, кукольные и музыкальные, военно-исторические и карнавальные... Ровно 59 событий, составляющих ежегодный календарь событийного туризма Пермского края», — говорится в telegram-канале Пермского дома народного творчества «Губерния».

Среди победителей фестиваль народных ремесел «Праздник топора», Праздник русской печки, Фестиваль одуванчиков и десятки других событий, которые пройдут в городах, селах и деревнях Пермского края. Даты их проведения объявят позже.

«59 фестивалей 59 региона» — это проект, объединяющий фестивальное движение Прикамья в единый календарь. Он реализуется с 2008 года. Организаторы ставят своей целью повышение туристической привлекательности и узнаваемости территорий края.

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В Пермском крае экспертная комиссия определила победителей проекта «59 фестивалей 59 региона» на 2025 год. В следующем году пермяков и гостей Прикамья ждут праздники всех направлений, говорят организаторы проекта. «Гастрономические и обрядовые, семейные и этнографические, ремесленные и ландшафтные, научные и реконструкторские, кукольные и музыкальные, военно-исторические и карнавальные... Ровно 59 событий, составляющих ежегодный календарь событийного туризма Пермского края», — говорится в telegram-канале Пермского дома народного творчества «Губерния». Среди победителей фестиваль народных ремесел «Праздник топора», Праздник русской печки, Фестиваль одуванчиков и десятки других событий, которые пройдут в городах, селах и деревнях Пермского края. Даты их проведения объявят позже. «59 фестивалей 59 региона» — это проект, объединяющий фестивальное движение Прикамья в единый календарь. Он реализуется с 2008 года. Организаторы ставят своей целью повышение туристической привлекательности и узнаваемости территорий края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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