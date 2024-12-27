Аппарат заксобрания ЯНАО ожидают кадровые перестановки

Аппарат законодательного собрания ЯНАО ждет оптимизация. Как сообщили URA.RU в региональном парламенте, организационно-штатные мероприятия запланированы для улучшения внутреннего взаимодействия структур и более эффективного обеспечения работы депутатского корпуса.
«Общая штатная численность аппарата не меняется. Всем сотрудникам, чьи должности подпадают под организационно-штатные мероприятия, будут предложены иные должности для замещения», — сообщили URA.RU в заксобрании ЯНАО.
Собеседники агентства в политических кругах региона при этом считают, что, выйдя на работу в январе, сотрудники заксобрания не досчитаются части опытных кадров. За два года количество сотрудников аппарата в Думе Ямала сократилось с 96 до 70.
Как ранее сообщало URA.RU, летом 2024 года в заксобрании Ямала сменилась глава аппарата. Вышедшую на пенсию Татьяну Земских сменила двоюродная сестра спикера заксобрания Сергея Ямкина Татьяна Сэротэтто.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!