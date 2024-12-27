27 декабря 2024

Аппарат заксобрания ЯНАО ожидают кадровые перестановки

За два года в аппарате заксобрания ЯНАО сократили 26 сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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В аппарате ямальского заксобрания работают 70 сотрудников
В аппарате ямальского заксобрания работают 70 сотрудников Фото:

Аппарат законодательного собрания ЯНАО ждет оптимизация. Как сообщили URA.RU в региональном парламенте, организационно-штатные мероприятия запланированы для улучшения внутреннего взаимодействия структур и более эффективного обеспечения работы депутатского корпуса.

«Общая штатная численность аппарата не меняется. Всем сотрудникам, чьи должности подпадают под организационно-штатные мероприятия, будут предложены иные должности для замещения», — сообщили URA.RU в заксобрании ЯНАО.

Собеседники агентства в политических кругах региона при этом считают, что, выйдя на работу в январе, сотрудники заксобрания не досчитаются части опытных кадров. За два года количество сотрудников аппарата в Думе Ямала сократилось с 96 до 70.

Как ранее сообщало URA.RU, летом 2024 года в заксобрании Ямала сменилась глава аппарата. Вышедшую на пенсию Татьяну Земских сменила двоюродная сестра спикера заксобрания Сергея Ямкина Татьяна Сэротэтто.

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Аппарат законодательного собрания ЯНАО ждет оптимизация. Как сообщили URA.RU в региональном парламенте, организационно-штатные мероприятия запланированы для улучшения внутреннего взаимодействия структур и более эффективного обеспечения работы депутатского корпуса. «Общая штатная численность аппарата не меняется. Всем сотрудникам, чьи должности подпадают под организационно-штатные мероприятия, будут предложены иные должности для замещения», — сообщили URA.RU в заксобрании ЯНАО. Собеседники агентства в политических кругах региона при этом считают, что, выйдя на работу в январе, сотрудники заксобрания не досчитаются части опытных кадров. За два года количество сотрудников аппарата в Думе Ямала сократилось с 96 до 70. Как ранее сообщало URA.RU, летом 2024 года в заксобрании Ямала сменилась глава аппарата. Вышедшую на пенсию Татьяну Земских сменила двоюродная сестра спикера заксобрания Сергея Ямкина Татьяна Сэротэтто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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