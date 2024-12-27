Школьница сбежала из Екатеринбурга в Сочи и пропала

Учащаяся одного из лицеев Екатеринбурга улетела в Сочи и там пропала. Девушка объявлена в розыск, сообщил URA.RU источник.
«15-летняя школьница утром 27 декабря вышла с уроков, доехала до аэропорта Кольцово и оттуда самостоятельно улетела в Сочи. При себе у нее есть сотовый, но она его отключила. Где находится девятиклассница — неизвестно», — объяснил собеседник агентства.
Сейчас сотрудники линейного управления полиции на транспорте ищут в Сочи беглянку по приметам. Она воспитывается в благополучной семье и ранее никогда не уходила из дома.
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