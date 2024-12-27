27 декабря 2024

Школьница сбежала из Екатеринбурга в Сочи и пропала

© Служба новостей «URA.RU»
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Всемирный фестиваль молодёжи 4 марта. Сочи, сочи, отпуск, самолет
Девушку ищут на юге России Фото:

Учащаяся одного из лицеев Екатеринбурга улетела в Сочи и там пропала. Девушка объявлена в розыск, сообщил URA.RU источник.

«15-летняя школьница утром 27 декабря вышла с уроков, доехала до аэропорта Кольцово и оттуда самостоятельно улетела в Сочи. При себе у нее есть сотовый, но она его отключила. Где находится девятиклассница — неизвестно», — объяснил собеседник агентства.

Сейчас сотрудники линейного управления полиции на транспорте ищут в Сочи беглянку по приметам. Она воспитывается в благополучной семье и ранее никогда не уходила из дома.

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Учащаяся одного из лицеев Екатеринбурга улетела в Сочи и там пропала. Девушка объявлена в розыск, сообщил URA.RU источник. «15-летняя школьница утром 27 декабря вышла с уроков, доехала до аэропорта Кольцово и оттуда самостоятельно улетела в Сочи. При себе у нее есть сотовый, но она его отключила. Где находится девятиклассница — неизвестно», — объяснил собеседник агентства. Сейчас сотрудники линейного управления полиции на транспорте ищут в Сочи беглянку по приметам. Она воспитывается в благополучной семье и ранее никогда не уходила из дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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