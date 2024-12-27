Школьница сбежала из Екатеринбурга в Сочи и пропала

28 декабря 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Девушку ищут на юге России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Учащаяся одного из лицеев Екатеринбурга улетела в Сочи и там пропала. Девушка объявлена в розыск, сообщил URA.RU источник. «15-летняя школьница утром 27 декабря вышла с уроков, доехала до аэропорта Кольцово и оттуда самостоятельно улетела в Сочи. При себе у нее есть сотовый, но она его отключила. Где находится девятиклассница — неизвестно», — объяснил собеседник агентства. Сейчас сотрудники линейного управления полиции на транспорте ищут в Сочи беглянку по приметам. Она воспитывается в благополучной семье и ранее никогда не уходила из дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учащаяся одного из лицеев Екатеринбурга улетела в Сочи и там пропала. Девушка объявлена в розыск, сообщил URA.RU источник. «15-летняя школьница утром 27 декабря вышла с уроков, доехала до аэропорта Кольцово и оттуда самостоятельно улетела в Сочи. При себе у нее есть сотовый, но она его отключила. Где находится девятиклассница — неизвестно», — объяснил собеседник агентства. Сейчас сотрудники линейного управления полиции на транспорте ищут в Сочи беглянку по приметам. Она воспитывается в благополучной семье и ранее никогда не уходила из дома.