27 декабря 2024

В ЯНАО выставили на продажу бизнес-отель за 270 млн рублей. Скрин

В Ноябрьске продается бизнес-отель «Европа»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиница располагает номерами различных категорий
Гостиница располагает номерами различных категорий Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) выставили на продажу бизнес-отель «Европа». Трехзвездочная гостиница расположена в центре города. Стоимость недвижимости оценивается в 270 млн рублей без учета НДС, сообщается в объявлении.

«Современный трехзвездочный отель, расположенный в самом центре города Ноябрьска, состоящий из 51-го номера различных категорий, ресторана на 55 посадочных мест и конференц-зал», — говорится в объявлении, размещенном на сайте продаж «Авито-Недвижимость». Стоимость объекта — 270 млн рублей без учета НДС.

Как сообщается на сайте отеля, «Европа» начала свою работу в 2013 году для деловых персон. Расположение отеля удобно тем, что позволяет добраться в любое место Ноябрьска за считанные минуты.

Ранее URA.RU рассказывало, какую крупную недвижимость распродают «Газпром» и «Роснефть». Некоторые отчуждаемые объекты находятся на территории ЯНАО.

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В Ноябрьске (ЯНАО) выставили на продажу бизнес-отель «Европа». Трехзвездочная гостиница расположена в центре города. Стоимость недвижимости оценивается в 270 млн рублей без учета НДС, сообщается в объявлении. «Современный трехзвездочный отель, расположенный в самом центре города Ноябрьска, состоящий из 51-го номера различных категорий, ресторана на 55 посадочных мест и конференц-зал», — говорится в объявлении, размещенном на сайте продаж «Авито-Недвижимость». Стоимость объекта — 270 млн рублей без учета НДС. Как сообщается на сайте отеля, «Европа» начала свою работу в 2013 году для деловых персон. Расположение отеля удобно тем, что позволяет добраться в любое место Ноябрьска за считанные минуты. Ранее URA.RU рассказывало, какую крупную недвижимость распродают «Газпром» и «Роснефть». Некоторые отчуждаемые объекты находятся на территории ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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