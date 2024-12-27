В Ноябрьске (ЯНАО) выставили на продажу бизнес-отель «Европа». Трехзвездочная гостиница расположена в центре города. Стоимость недвижимости оценивается в 270 млн рублей без учета НДС, сообщается в объявлении.
«Современный трехзвездочный отель, расположенный в самом центре города Ноябрьска, состоящий из 51-го номера различных категорий, ресторана на 55 посадочных мест и конференц-зал», — говорится в объявлении, размещенном на сайте продаж «Авито-Недвижимость». Стоимость объекта — 270 млн рублей без учета НДС.
Как сообщается на сайте отеля, «Европа» начала свою работу в 2013 году для деловых персон. Расположение отеля удобно тем, что позволяет добраться в любое место Ноябрьска за считанные минуты.
Ранее URA.RU рассказывало, какую крупную недвижимость распродают «Газпром» и «Роснефть». Некоторые отчуждаемые объекты находятся на территории ЯНАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!