Гуляния, концерты и космос: что ждет пермяков на Рождество

Рождественское гуляние пройдет в Перми на городской эспланаде

03 января 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Новогодние праздники в Перми можно провести весело и с пользой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермь отметит православное Рождество массовыми гуляниями и концертами. Праздничные программы предлагают также кинотеатры и планетарий. На свежем воздухе В центре Перми на городской эспланаде уже с 3 января открывается интерактивная площадка «Подворье Деда Мороза». Она будет работать с 13:00 до 17:00. 7 января с 12:00 до 15:00 здесь запустят площадку «Рождественское гуляние». Также в Рождество на городской эспланаде с 13:00 до 16:00 пройдет большая концертная программа. Зрителей кроме артистов будут приветствовать представители Пермской Епархии. Массовые мероприятия запланированы не только в центре Перми. Так, концертные программы, посвященные встрече Рождества, пройдут в саду им. В. Л. Миндовского, парке им. А. П. Чехова и парке «Счастье есть». В ДК Свои рождественские шоу подготовили пермские дворцы культуры и центры досуга. В центре досуга Мотовилихинского района в 14:00 покажут театрализованное представление «Снежный детектив». В ДК «Искра» в это время пройдет концертная программа. Во Дворце культуры им. А. Г. Солдатова 7 января устроят три показа новогоднего мюзикла «Тайна золотого ключика». Кино «Кристалл-Центр» составил на каникулы специальную серию показов кино. Она, как говорят в Пермской синематеке, собрана «из светлых и пронзительных фильмов о переменах, поисках себя и ностальгии». 7 января здесь покажут картину «Гив ми либерти» (18+). «Антисказка о свободе, сумасшедшая и невероятно лиричная комедия о двух влюбленных, одном мелком аферисте и дюжине обаятельных маргиналов, которые оказываются в одном микроавтобусе по дороге на шумные поминки», — говорится в анонсе фильма. В космосе В волшебные новогодние дни из Перми можно отправиться в космос. Эту возможность дает планетарий. 7 января здесь покажут полнокупольную программу «Космическое путешествие Деда Мороза». «Вместе с Дедом Морозом мы отправимся туда, где нужно быть готовыми к самым неожиданным приключениям! Уловки коварной Медузы Горгоны не помешают нам пройти сквозь облако Оорта, светлую туманность и даже избежать черной дыры», — обещают космические гиды. Музей Исторический парк «Россия — моя история» 7 января погрузит гостей в эпоху СССР. Здесь проведут экскурсию о том, как встречали Новый год в Советском союзе. СССР». Как изменились традиции празднования в советское время, как и почему воспрещалось наряжать елки, а когда елка вернулась, но с красной звездой на верхушке — все это расскажут самым любознательным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермь отметит православное Рождество массовыми гуляниями и концертами. Праздничные программы предлагают также кинотеатры и планетарий. В центре Перми на городской эспланаде уже с 3 января открывается интерактивная площадка «Подворье Деда Мороза». Она будет работать с 13:00 до 17:00. 7 января с 12:00 до 15:00 здесь запустят площадку «Рождественское гуляние». Также в Рождество на городской эспланаде с 13:00 до 16:00 пройдет большая концертная программа. Зрителей кроме артистов будут приветствовать представители Пермской Епархии. Массовые мероприятия запланированы не только в центре Перми. Так, концертные программы, посвященные встрече Рождества, пройдут в саду им. В. Л. Миндовского, парке им. А. П. Чехова и парке «Счастье есть». Свои рождественские шоу подготовили пермские дворцы культуры и центры досуга. В центре досуга Мотовилихинского района в 14:00 покажут театрализованное представление «Снежный детектив». В ДК «Искра» в это время пройдет концертная программа. Во Дворце культуры им. А. Г. Солдатова 7 января устроят три показа новогоднего мюзикла «Тайна золотого ключика». «Кристалл-Центр» составил на каникулы специальную серию показов кино. Она, как говорят в Пермской синематеке, собрана «из светлых и пронзительных фильмов о переменах, поисках себя и ностальгии». 7 января здесь покажут картину «Гив ми либерти» (18+). «Антисказка о свободе, сумасшедшая и невероятно лиричная комедия о двух влюбленных, одном мелком аферисте и дюжине обаятельных маргиналов, которые оказываются в одном микроавтобусе по дороге на шумные поминки», — говорится в анонсе фильма. В волшебные новогодние дни из Перми можно отправиться в космос. Эту возможность дает планетарий. 7 января здесь покажут полнокупольную программу «Космическое путешествие Деда Мороза». «Вместе с Дедом Морозом мы отправимся туда, где нужно быть готовыми к самым неожиданным приключениям! Уловки коварной Медузы Горгоны не помешают нам пройти сквозь облако Оорта, светлую туманность и даже избежать черной дыры», — обещают космические гиды. Исторический парк «Россия — моя история» 7 января погрузит гостей в эпоху СССР. Здесь проведут экскурсию о том, как встречали Новый год в Советском союзе. СССР». Как изменились традиции празднования в советское время, как и почему воспрещалось наряжать елки, а когда елка вернулась, но с красной звездой на верхушке — все это расскажут самым любознательным.