Крематорий, третий мост, высокие платформы: ожидаемые проекты 2025 года в Перми

Детский реабилитационный центр откроют в Перми в 2025 году

06 января 2025 в 12:00 Размер текста - 17 +

Строительство ряда значимых объектов в Перми начнется или завершится в 2025 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На 2025 год поставлены грандиозные планы по строительству инфраструктурных объектов в Перми. Среди них и третий мост через Каму, и крематорий на Северном кладбище, и высокие железнодорожные платформы на станциях «Пермь-1» и «Попова». Какие еще значимые объекты планируется начать, продолжить или закончить строить в следующем году — в материале URA.RU. Быстровозводимый крематорий В июне 2024 года пермские власти решили построить быстровозводимый крематорий на Северном кладбище вместо достройки прежнего на Восточном. Проекту присвоили статус приоритетного инвестиционного. Ожидается, что крематорий сможет обслуживать до 10 тысяч кремаций в год. Первый этап строительства планируют завершить в 2025 году. В него входят возведение самого крематория и зала прощания. В рамках второго этапа должны появиться колумбарий и административное здание. Завершить строительство хотят в 2029 году. Третий мост через Каму В ноябре 2024 года в Перми начались подготовительные работы для первого этапа строительства третьего моста через Каму. В них входит переустройство имеющихся инженерных коммуникаций. В рамках первого этапа подрядчик расширит участок кругового движения для увязки с новой улицей Строителей и тоннелем в створе улицы Вишерской. Завершить работы первого этапа планируется в следующем году. Всего их будет шесть. Третий мост через Каму должен соединить улицы Окулова и Борцов Революции. Проект предусматривает возведение тоннеля и транспортной развязки на перекрестке улиц Докучаева и Якутской с дорогой Дружбы, а также реконструкцию площади Гайдара. Путепровод на Карпинского Реконструкция улицы Карпинского на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов стартовала в 2024 году. Путепровод через железнодорожные пути был аварийным и его потребовалось привести в нормативное состояние. Дорогу также расширят до шести полос. Ремонт объекта проводят в три этапа. В рамках первого уже построили путепровод перед выставочным центром Perm Expo. По контракту завершить реконструкцию требуется в 2026 году. Но подрядчик намерен возвести путепровод и провести технический запуск пешеходного и трамвайного движения в конце второго квартала 2025 года. Реконструкцию путепровода хотят завершить раньше срока Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Платформы на станциях «Пермь—I» и «Попова» В сентябре 2024 года на набережной Камы началось строительство остановочного пункта «Попова». Он будет соединен с садом имени Н. В. Гоголя пешеходным переходом. Новую остановку оборудуют высокой посадочной платформой. Длина платформы составит 195 метров, ширина — 8,25 метра. Завершить строительство планируют до конца 2025 года. Также в следующем году начнется строительство второй в городе высокой посадочной платформы на станции Пермь-1. На станции планируется обустройство досмотрового павильона и крытого надземного перехода, установка новых систем освещения, замена железнодорожного пути и благоустройство территории. Работы завершатся в 2026 году. Детская железная дорога ОАО «РЖД» предложило построить детскую железную дорогу в Перми еще в 2019 году. Возвести ее предполагали к 300-летию Перми. Предполагается, что с ее помощью дети познакомятся с железнодорожными профессиями и деятельностью компании. Дорогу протяженностью около четырех километров проложат от станции Пермь-1 до Мотовилихи. Для организации движения задействуют три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов. Объем инвестиций оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Реализация проекта начнется с возведения учебно-экспозиционного центра. Строительство детской железной дороги планируется начать в 2025 году, а завершить — в 2027 году. Речной вокзал Осенью 2024 года стало известно, что краевые власти хотят возобновить работу Речного вокзала по улице Монастырской, 2к1. Под него планируют приспособить площади мультимедийного парка «Россия — моя история». Музей работает в здании с 2017 года. На первом этаже здания появятся зал ожидания, кассы, камеры хранения и пункты питания. Предполагается, что пассажиропоток составит более 200 тысяч человек в год. Речной вокзал планируют открыть к 1 мая 2025 года. Речной вокзал планируют открыть к 1 мая 2025 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Детский реабилитационный центр Строительство детского реабилитационного центра по улице Маршала Жукова началось в августе 2023 года. Он сможет принимать детей со всего Пермского края. В учреждении обеспечат условия для совместного проживания родителей и детей. Реабилитационный центр рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания и 75 мест дневного стационара. В центре будет оборудована безбарьерная среда. На территории рядом появятся игровые площадки для детей всех возрастов, площадка для занятий спортом, стрельбы из лука, адаптивные тренажеры и прогулочная зона. Объект введут в эксплуатацию в 2025 году. Сквер «Архиерейское подворье» В следующем году планируется обустроить сквер «Архиерейское подворье» по улице Монастырской. Он появится на месте старого зоопарка после его сноса. Это произойдет, когда зоопарк переедет на новую площадку в микрорайоне Нагорном. Проект реализуют в два этапа. В рамках первого обустроят зоны тихого отдыха: центральную площадь с «аромасадом», зеленые «комнаты», яблоневый сад. На втором этапе построят объекты для досуга, смотровую площадку, зоны активного отдыха, «белый» сад и зеленый «балкон». Предусмотрены также устройство дорог и тротуаров, газонов и клумб, установка скамеек и урн. Реконструкция Пушкинской бани Пушкинскую баню на улице Газеты «Звезда» арендовал предприниматель Валерий Япаров, который накопил долги и был признан банкротом. В феврале 2023 года объект перешел в собственность Перми. В 2024 году городские власти заключили соглашение о муниципально-частном партнерстве с ООО «Прерогатива». Компания должна восстановить объект, сохранив облик и назначение здания. Комплекс будет рассчитан на 180 посещений в день. После реконструкции в бане появятся парильные отделения, хамам, точки общественного питания и прочие бытовые услуги. Для льготных категорий граждан будет предусмотрена скидка. Сейчас идет проектирование, реконструкция начнется в 2025 году. Реконструкция Пушкинской бани начнется в 2025 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Трасса для лыжероллеров В декабре 2024 года власти Перми заключили контракт с ООО «ТехДорГрупп» на проектирование и строительство спортивной трассы для лыжероллеров. Ее построят на территории спортивной базы «Прикамье» на улице Агрономической, 23. Протяженность трассы составит 3,3 километра, ширина — шесть метров. На ней установят освещение и построят трибуны на 100 зрителей. Зимой трассой смогут пользоваться лыжники, а летом здесь будут кататься на лыжероллерах. Сдать объект планируется в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 2025 год поставлены грандиозные планы по строительству инфраструктурных объектов в Перми. Среди них и третий мост через Каму, и крематорий на Северном кладбище, и высокие железнодорожные платформы на станциях «Пермь-1» и «Попова». Какие еще значимые объекты планируется начать, продолжить или закончить строить в следующем году — в материале URA.RU. В июне 2024 года пермские власти решили построить быстровозводимый крематорий на Северном кладбище вместо достройки прежнего на Восточном. Проекту присвоили статус приоритетного инвестиционного. Ожидается, что крематорий сможет обслуживать до 10 тысяч кремаций в год. Первый этап строительства планируют завершить в 2025 году. В него входят возведение самого крематория и зала прощания. В рамках второго этапа должны появиться колумбарий и административное здание. Завершить строительство хотят в 2029 году. В ноябре 2024 года в Перми начались подготовительные работы для первого этапа строительства третьего моста через Каму. В них входит переустройство имеющихся инженерных коммуникаций. В рамках первого этапа подрядчик расширит участок кругового движения для увязки с новой улицей Строителей и тоннелем в створе улицы Вишерской. Завершить работы первого этапа планируется в следующем году. Всего их будет шесть. Третий мост через Каму должен соединить улицы Окулова и Борцов Революции. Проект предусматривает возведение тоннеля и транспортной развязки на перекрестке улиц Докучаева и Якутской с дорогой Дружбы, а также реконструкцию площади Гайдара. Реконструкция улицы Карпинского на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов стартовала в 2024 году. Путепровод через железнодорожные пути был аварийным и его потребовалось привести в нормативное состояние. Дорогу также расширят до шести полос. Ремонт объекта проводят в три этапа. В рамках первого уже построили путепровод перед выставочным центром Perm Expo. По контракту завершить реконструкцию требуется в 2026 году. Но подрядчик намерен возвести путепровод и провести технический запуск пешеходного и трамвайного движения в конце второго квартала 2025 года. В сентябре 2024 года на набережной Камы началось строительство остановочного пункта «Попова». Он будет соединен с садом имени Н. В. Гоголя пешеходным переходом. Новую остановку оборудуют высокой посадочной платформой. Длина платформы составит 195 метров, ширина — 8,25 метра. Завершить строительство планируют до конца 2025 года. Также в следующем году начнется строительство второй в городе высокой посадочной платформы на станции Пермь-1. На станции планируется обустройство досмотрового павильона и крытого надземного перехода, установка новых систем освещения, замена железнодорожного пути и благоустройство территории. Работы завершатся в 2026 году. ОАО «РЖД» предложило построить детскую железную дорогу в Перми еще в 2019 году. Возвести ее предполагали к 300-летию Перми. Предполагается, что с ее помощью дети познакомятся с железнодорожными профессиями и деятельностью компании. Дорогу протяженностью около четырех километров проложат от станции Пермь-1 до Мотовилихи. Для организации движения задействуют три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов. Объем инвестиций оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Реализация проекта начнется с возведения учебно-экспозиционного центра. Строительство детской железной дороги планируется начать в 2025 году, а завершить — в 2027 году. Осенью 2024 года стало известно, что краевые власти хотят возобновить работу Речного вокзала по улице Монастырской, 2к1. Под него планируют приспособить площади мультимедийного парка «Россия — моя история». Музей работает в здании с 2017 года. На первом этаже здания появятся зал ожидания, кассы, камеры хранения и пункты питания. Предполагается, что пассажиропоток составит более 200 тысяч человек в год. Речной вокзал планируют открыть к 1 мая 2025 года. Строительство детского реабилитационного центра по улице Маршала Жукова началось в августе 2023 года. Он сможет принимать детей со всего Пермского края. В учреждении обеспечат условия для совместного проживания родителей и детей. Реабилитационный центр рассчитан на 80 мест круглосуточного пребывания и 75 мест дневного стационара. В центре будет оборудована безбарьерная среда. На территории рядом появятся игровые площадки для детей всех возрастов, площадка для занятий спортом, стрельбы из лука, адаптивные тренажеры и прогулочная зона. Объект введут в эксплуатацию в 2025 году. В следующем году планируется обустроить сквер «Архиерейское подворье» по улице Монастырской. Он появится на месте старого зоопарка после его сноса. Это произойдет, когда зоопарк переедет на новую площадку в микрорайоне Нагорном. Проект реализуют в два этапа. В рамках первого обустроят зоны тихого отдыха: центральную площадь с «аромасадом», зеленые «комнаты», яблоневый сад. На втором этапе построят объекты для досуга, смотровую площадку, зоны активного отдыха, «белый» сад и зеленый «балкон». Предусмотрены также устройство дорог и тротуаров, газонов и клумб, установка скамеек и урн. Пушкинскую баню на улице Газеты «Звезда» арендовал предприниматель Валерий Япаров, который накопил долги и был признан банкротом. В феврале 2023 года объект перешел в собственность Перми. В 2024 году городские власти заключили соглашение о муниципально-частном партнерстве с ООО «Прерогатива». Компания должна восстановить объект, сохранив облик и назначение здания. Комплекс будет рассчитан на 180 посещений в день. После реконструкции в бане появятся парильные отделения, хамам, точки общественного питания и прочие бытовые услуги. Для льготных категорий граждан будет предусмотрена скидка. Сейчас идет проектирование, реконструкция начнется в 2025 году. В декабре 2024 года власти Перми заключили контракт с ООО «ТехДорГрупп» на проектирование и строительство спортивной трассы для лыжероллеров. Ее построят на территории спортивной базы «Прикамье» на улице Агрономической, 23. Протяженность трассы составит 3,3 километра, ширина — шесть метров. На ней установят освещение и построят трибуны на 100 зрителей. Зимой трассой смогут пользоваться лыжники, а летом здесь будут кататься на лыжероллерах. Сдать объект планируется в 2025 году.