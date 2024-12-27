Мэр из ХМАО устроил стрельбу после секс-скандала с его дочерью

Мэр одного из поселков ХМАО устроил стрельбу, когда узнал об интимных отношениях своей 12-летней дочери с 15-летним бойфрендом. Глава поселка напился, взял ружье и поехал в дом молодого человека. Не обнаружив его, он несколько раз выстрелил в потолок. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников.
«Мэр сильно напился и заявился к подростку домой, ему сказали, что мальчик в школе на новогодней елке. После этого мэр выстрелил из ружья. Туда приехали две легковые машины и скорая», — рассказал источник. «Девочке 12 лет, парню 15 лет. Сейчас с ней занимаются психологи, парню грозит срок», — сообщил другой источник агентства.
Источник в силовых структурах подтвердил информацию. «Он был просто невменяемый, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Про то, что дочь спит с этим парнем, он давно знает, но что-то вот на него нашло. Внутри дома он несколько раз выстрелил из ружья в потолок», — сообщил источник. Он уточнил, что на данный момент параллельно проводится проверка по поводу половой связи несовершеннолетних.
В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали оперативно уточнить информацию. В пресс-службе СУ СК по ХМАО также пообещали уточнить информацию. Но на момент публикации ответ не поступил. В администрации поселка отказались комментировать ситуацию. В департамент внутренней политики Югры был направлен запрос, ответ также ожидается.
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