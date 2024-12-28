Сотрудникам пермского завода вместо новогодних премий выдали лотерейные билеты

Работники пермского предприятия «Инкаб» на итоговом собрании в качестве новогоднего подарка вместо премий получили лотерейные билеты. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников предприятия.
«Завершение собрания вызвало настоящую волну негодования. В качестве „подарка“ каждому сотруднику был вручен лотерейный билет от „Русского лото“. Большинство восприняли это не как жест благодарности, а как насмешку. Многие открыто высказывали разочарование и обиду: после целого года упорного труда и обещаний премий уважение к руководству заметно пошатнулось», — рассказал сотрудник предприятия.
Собеседник агентства отметил, что 2024 год выдался для предприятия насыщенным. Заказов было много, и работники часто оставались трудиться сверхурочно. В конце сентября руководство предприятия заявило, что благодаря высоким показателям и слаженной работе коллектива новогодняя премия будет выплачена. В октябре годовой план был выполнен на 80%. А в ноябре ситуация резко изменилась. «Генеральный директор сообщил, что до конца года выполнение плана на 100% невозможно. Вместо ожидаемых премий сотрудники узнали о сокращении части штата. Тогда уволили 10 человек», — отметил источник.
В пресс-службе «Инкаб» агентству сообщили, что лотерейные билеты были подарены сотрудникам не вместо премии, а как небольшой новогодний подарок. «К новогодним премиям мы никогда не относились как к подаркам. В этом году премия, действительно не была выплачена, так как она завязана на результат деятельности компании. При этом доходы сотрудников „Инкаба“ стабильно растут. С 1 января 2025 года предприятие проведет индексацию заработных плат по всем категориям работников», — прокомментировали в компании.
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