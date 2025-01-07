Кризис с кадрами и демография: какие проблемы придется решать губернатору Шумкову в 2025 году

Кадровый кризис, проблемы в муниципалитетах и угроза природных катастроф — 2025 год станет серьезным испытанием для курганского губернатора Вадима Шумкова. URA.RU пообщалось с политологами и источниками в правительстве региона, чтобы выяснить, какие проблемы могут стать главными вызовами для главы области в новом году.
Кадровый кризис и муниципальные проблемы
Решение кадрового кризиса в муниципалитетах остается одной из наиболее острых проблем для Вадима Шумкова. Политолог Александр Безделов отмечает, что отсутствие компетентных руководителей на местах подрывает стабильность в управлении и доверие населения. «Долгие назначения, как в случае с главой Кургана, не находят понимания даже в администрации президента. Это снижает эффективность работы муниципалитетов, а также создает препятствия для реализации долгосрочных планов развития», — подчеркнул Безделов.
Ситуация в округах также вызывает вопросы. Многие чиновники, по данным инсайдеров, работают без инициативы, избегают ответственности, а некоторые ключевые должности остаются вакантными. Источники URA.RU, близкие к региональному правительству, связывают это с боязнью управленцев перед проверками силовиков. «Ошибки в работе могут быть использованы против них, что усиливает страх и нежелание брать на себя ответственность. Эту проблему также необходимо решать», — утверждает инсайдер. Кроме этого, по их словам, кадровая проблема осложняется нехваткой квалифицированных специалистов.
Главы до сих пор не назначены в Варгашинском и Притобольном округах, а в Кургане уже год у градоначальника сохраняется статус временно исполняющего полномочия. При этом претензии возникают и к действующим руководителям. Губернатор ранее высказывал недовольство работой главы Мишкинского округа Дениса Мамонтова, указав на ненадлежащее качество дорожных ремонтов. Похожие замечания Шумков адресовал и властям Шадринска, где жители жаловались на грязь и плохое состояние дорог.
Поддержка участников СВО
Поддержка ветеранов СВО — еще один вызов, с которым придется справляться губернатору. Источник URA.RU рассказал, что Шумков уже инициировал привлечение федеральных средств для лечения бойцов в местных медицинских центрах и санаториях. «Губернатор лично наладил взаимодействие с Центром Илизарова, чтобы все бойцы получали необходимое лечение. Но важно автоматизировать этот процесс, чтобы помощь оказывалась вовремя и без перебоев», — подчеркнул собеседник.
По данным инсайдера, вместе с реабилитацией бойцов региону предстоит организовать их интеграцию в экономику области. «Для этого власти прорабатывают программы обучения и трудоустройства ветеранов, однако это требует дополнительных вложений из бюджета, что тоже будет необходимо учитывать руководству региона», — резюмировал собеседник агентства.
Демографические и экономические вызовы
Демографический кризис и дефицит рабочей силы остаются важнейшими вопросами для Курганской области. «Область теряет население, особенно в трудоспособном возрасте. Это сильно осложняет работу в стратегически важных отраслях, таких как ВПК», — пояснил Безделов.
Помимо этого, по словам источника URA.RU, региональный бюджет испытывает значительные нагрузки из-за увеличения выплат по контрактам для участников СВО. Власти уже повысили эти выплаты до 1,6 млн рублей, чтобы выполнить план набора на военную службу. «В долгосрочной перспективе потребуется пересмотреть налоговую и инвестиционную политику, чтобы финансовое положение области не просело», — отметил политолог.
Конфликты из-за комплексного развития территорий
Внедрение программы КРТ в регионе продолжает вызывать споры. Расселение жителей для застройки нередко сопровождается конфликтами, связанными с низкими компенсациями, нежеланием граждан покидать свои дома или опасениями по поводу возможных проблем, которые могут возникнуть с новыми жилыми комплексами. «В Курганской области, как и в других регионах УФО, власти сталкиваются с необходимостью находить компромиссы между застройщиками и жителями. Это сложный, но необходимый процесс», — отметил политолог Александр Безделов.
При этом власти Кургана активно привлекают крупных застройщиков, чтобы стимулировать развитие города. Под масштабные проекты, такие как жилые комплексы в центре города и Заозерном микрорайоне, уже продано множество земельных участков. Однако часть территорий по-прежнему остается нереализованной.
«Жителям необходимо разъяснять, какие преимущества принесет развитие территорий, а также уделять больше внимания диалогу с гражданами, чтобы минимизировать социальное напряжение. В то же время власти сталкиваются с трудностями реализации — некоторые участки остаются нереализованными из-за юридических и инфраструктурных проблем, таких как затопляемые зоны или высокая стоимость подготовки территорий», — добавил инсайдер.
Природные катастрофы: подготовка к паводкам и пожарам
Риски природных катастроф, таких как паводки и пожары, остаются актуальными для Курганской области. Глава МЧС России Александр Куренков уже сообщил о возможных подтоплениях в регионе в 2025 году. «Губернатору необходимо активизировать страховые компании, чтобы минимизировать возможные убытки для областного и федерального бюджетов», — заявил инсайдер URA.RU.
Политолог Безделов добавил, что в 2024 году регион успешно справился с паводком благодаря четкой координации действий между различными структурами. Однако повторение подобной ситуации в 2025 году потребует еще большего уровня подготовки и слаженности в работе.
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