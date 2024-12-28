В Перми суд вернул землю под ледовую арену гимназии

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Новой ледовой арены в центре Перми не будет
Новой ледовой арены в центре Перми не будет Фото:

Свердловский районный суд Перми обязал департамент земельных отношений вернуть землю гимназии №33, на которой планировали строить ледовый спорткомплекс. Требования прокуратуры были удовлетворены.

«Свердловский районный суд признал недействительной сделку по изъятию земельного участка для строительства ледовой арены у гимназии №33. Суд прошел 23 декабря», — пишет Properm со ссылкой на картотеку суда.

Уточняется, что на этом участке планировал построить ледовую арену президент краевой федерации по фигурному катанию Дмитрий Шубодеров. Он выступал вторым ответчиком в суде.

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Свердловский районный суд Перми обязал департамент земельных отношений вернуть землю гимназии №33, на которой планировали строить ледовый спорткомплекс. Требования прокуратуры были удовлетворены. «Свердловский районный суд признал недействительной сделку по изъятию земельного участка для строительства ледовой арены у гимназии №33. Суд прошел 23 декабря», — пишет Properm со ссылкой на картотеку суда. Уточняется, что на этом участке планировал построить ледовую арену президент краевой федерации по фигурному катанию Дмитрий Шубодеров. Он выступал вторым ответчиком в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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