В Перми суд вернул землю под ледовую арену гимназии

Новой ледовой арены в центре Перми не будет
Свердловский районный суд Перми обязал департамент земельных отношений вернуть землю гимназии №33, на которой планировали строить ледовый спорткомплекс. Требования прокуратуры были удовлетворены.
«Свердловский районный суд признал недействительной сделку по изъятию земельного участка для строительства ледовой арены у гимназии №33. Суд прошел 23 декабря», — пишет Properm со ссылкой на картотеку суда.
Уточняется, что на этом участке планировал построить ледовую арену президент краевой федерации по фигурному катанию Дмитрий Шубодеров. Он выступал вторым ответчиком в суде.
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