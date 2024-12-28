В Екатеринбурге мужчина выпал с 17 этажа

Мужчина скончался на месте (архивное фото)
В Екатеринбурге мужчина выпал с балкона 17-го этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«На улице Юмашева, 6 неизвестный мужчина выпал и скончался до прибытия скорой. На вид ему примерно 45 лет. Предположительно, он был пьян», — сказал собеседник агентства.
Сейчас на месте работают полиция и СКР. Обстоятельства гибели человека выясняются.
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