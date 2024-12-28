В Екатеринбурге мужчина выпал с 17 этажа

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Жилой дом на ул Республики 92. Тюмень., многоэтажка, высотка, Дом на ул Республики 92
Мужчина скончался на месте (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге мужчина выпал с балкона 17-го этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«На улице Юмашева, 6 неизвестный мужчина выпал и скончался до прибытия скорой. На вид ему примерно 45 лет. Предположительно, он был пьян», — сказал собеседник агентства.

Сейчас на месте работают полиция и СКР. Обстоятельства гибели человека выясняются.

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В Екатеринбурге мужчина выпал с балкона 17-го этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «На улице Юмашева, 6 неизвестный мужчина выпал и скончался до прибытия скорой. На вид ему примерно 45 лет. Предположительно, он был пьян», — сказал собеседник агентства. Сейчас на месте работают полиция и СКР. Обстоятельства гибели человека выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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