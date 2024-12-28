«Потом мы его потеряли»: топ историй о неудачных корпоративах от екатеринбуржцев

Екатеринбуржцев увольняли после новогодних корпоративов

28 декабря 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Чаще всего корпоративы запоминаются не основной программой, а оплошностями коллег Фото: Размик Закарян © URA.RU Компании Екатеринбурга празднуют корпоративы, но не все мероприятия проходят гладко. URA.RU собрало три истории о том, как порой празднование Нового года в компании коллег шло не по плану. Не всем удается остаться в строю после новогоднего застолья, один из примеров — рассказ читательницы. «У нас работала безобидная девочка, но она слишком сильно расслабилась во время празднования — перебрала и начала докапываться до начальства: задавать вопросы, фотографироваться, лезть с поцелуями в щеку. На том корпоратив закончился, она довольная уехала домой. После январских каникул ее попросили положить заявление на стол», — говорит девушка. Помимо странного поведения, на торжестве иногда можно встретить неожиданных гостей. Один из собеседников поделился, что на празднование Нового года к ним заглянул американец. «Он был +1 к нашей коллеге. С русским застольем справился легко, но неважно: быстро напился и уснул. Мы 20 минут пытались его выгнать, но безуспешно: он никого не понимал и его никто не понимал. Закончилось все тем, что он тут же за столом обмочился, очнулся и продолжил пить, а потом мы его потеряли». Куда в итоге делся американец после такого перфоманса, никто не знает. При этом порой бывают истории, в которых свои же оказываются чужими. «В один из корпоративов мы сначала сидели по своим кабинетам, а потом нас всех позвали в переговорку. Сначала вошел Дед Мороз, а за ним — Снегурки в очень коротких шубках. Они подлетали, трогали за плечи, надевали на нас маски и новогодние шапки, а потом начали танцевать что-то похожее на тверк. Начальству в лице мужчин понравилось, а вот сотрудницам было неловко. Зато у мужского пола появилась тема для обсуждений на весь вечер, а мы поняли, что были чужими на этом празднике», — делится екатеринбурженка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компании Екатеринбурга празднуют корпоративы, но не все мероприятия проходят гладко. URA.RU собрало три истории о том, как порой празднование Нового года в компании коллег шло не по плану. Не всем удается остаться в строю после новогоднего застолья, один из примеров — рассказ читательницы. «У нас работала безобидная девочка, но она слишком сильно расслабилась во время празднования — перебрала и начала докапываться до начальства: задавать вопросы, фотографироваться, лезть с поцелуями в щеку. На том корпоратив закончился, она довольная уехала домой. После январских каникул ее попросили положить заявление на стол», — говорит девушка. Помимо странного поведения, на торжестве иногда можно встретить неожиданных гостей. Один из собеседников поделился, что на празднование Нового года к ним заглянул американец. «Он был +1 к нашей коллеге. С русским застольем справился легко, но неважно: быстро напился и уснул. Мы 20 минут пытались его выгнать, но безуспешно: он никого не понимал и его никто не понимал. Закончилось все тем, что он тут же за столом обмочился, очнулся и продолжил пить, а потом мы его потеряли». Куда в итоге делся американец после такого перфоманса, никто не знает. При этом порой бывают истории, в которых свои же оказываются чужими. «В один из корпоративов мы сначала сидели по своим кабинетам, а потом нас всех позвали в переговорку. Сначала вошел Дед Мороз, а за ним — Снегурки в очень коротких шубках. Они подлетали, трогали за плечи, надевали на нас маски и новогодние шапки, а потом начали танцевать что-то похожее на тверк. Начальству в лице мужчин понравилось, а вот сотрудницам было неловко. Зато у мужского пола появилась тема для обсуждений на весь вечер, а мы поняли, что были чужими на этом празднике», — делится екатеринбурженка.