Москва поддержала Куйвашева в строительстве пяти заводов в «Титановой долине»

В «Титановой долине» построят пять новых заводов на 121,5 гектара

28 декабря 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

На строительство заводов потратят более десяти миллиардов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В особой экономической зоне «Титановая долина», расположенной в селе Патруши Сысертского района, построят заводы по производству косметики, ткани и полимеров, а также логистический и распределительный центры. Заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на возведение предприятий поддержали на заседании Межведомственной рабочей группы под председательством вице-премьера России Александра Новака, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ. «Повышение предпринимательской активности, создание благоприятной среды для ведения бизнеса и запуск масштабных инвестиционных проектов — это ключевые задачи, решению которых уделяется особое внимание в Свердловской области. Расширение площади особой экономической зоны „Титановая долина“ будет полностью отвечать этим целям», — сказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Новая очередь «Титановой долины» займет 121,5 гектара. На площадке появится распределительный центр за 9,2 млрд рублей и автоматизированный логистический комплекс за 1,6 млрд рублей, договоренности о строительстве которых были достигнуты на выставке «Иннопром». На запуск цеха по выпуску изделий из полимеров выделят 422 млн рублей, на заводы по производству парфюмерии, косметики — 200 млн рублей. В 505 млн рублей обойдется цех по выпуску текстиля. По словам свердловского замгубернатора Дмитрия Ионина, общий объем инвестиций оценивается более чем в 10 млрд рублей. На новых предприятиях будут работать порядка трех тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В особой экономической зоне «Титановая долина», расположенной в селе Патруши Сысертского района, построят заводы по производству косметики, ткани и полимеров, а также логистический и распределительный центры. Заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на возведение предприятий поддержали на заседании Межведомственной рабочей группы под председательством вице-премьера России Александра Новака, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ. «Повышение предпринимательской активности, создание благоприятной среды для ведения бизнеса и запуск масштабных инвестиционных проектов — это ключевые задачи, решению которых уделяется особое внимание в Свердловской области. Расширение площади особой экономической зоны „Титановая долина“ будет полностью отвечать этим целям», — сказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Новая очередь «Титановой долины» займет 121,5 гектара. На площадке появится распределительный центр за 9,2 млрд рублей и автоматизированный логистический комплекс за 1,6 млрд рублей, договоренности о строительстве которых были достигнуты на выставке «Иннопром». На запуск цеха по выпуску изделий из полимеров выделят 422 млн рублей, на заводы по производству парфюмерии, косметики — 200 млн рублей. В 505 млн рублей обойдется цех по выпуску текстиля. По словам свердловского замгубернатора Дмитрия Ионина, общий объем инвестиций оценивается более чем в 10 млрд рублей. На новых предприятиях будут работать порядка трех тысяч человек.