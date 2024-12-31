31 декабря 2024

Автобусы-«гармошки», новые маршруты и рост цен: что ждет общественный транспорт Перми в 2025 году

В 2025 году в Перми запустят автобусы-гармошки на шести маршрутах
© Служба новостей «URA.RU»
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Транспорт. Пермь, зима, автобус, общественный транспорт, дорога, комсомольский проспект
В Кировском районе Перми появятся два новых автобусных маршрута Фото:

В 2025 году на шести маршрутах в Перми появятся автобусы с «гармошкой». В город уже прибыли 35 таких транспортных средств. Какие еще изменения в работе общественного транспорта увидят пермяки в следующем году — в материале URA.RU.

Подорожание проезда и проездных

С 15 апреля 2025 года стоимость проезда в Перми вырастет до 40 рублей. Также подорожают и проездные. Безлимитный проездной на один день будет стоить 150 рублей, на месяц — 2 040 рублей, на три месяца — 5 760 рублей, а на год — 15 600 рублей. Проездной на 15 дней обойдется пермякам в 1 080 рублей. Приобретая проездной на 40 поездок в месяц, горожане заплатят 1 440 рублей.

Рост цен коснется и льготных проездных. Для учащихся 5-11 классов стоимость проездного на 30 поездок на три месяца и безлимитного проездного на месяц составит 840 рублей, а безлимитного проездного на три месяца — 2 160 рублей. Для учащихся очной формы обучения в вузах и ссузах, пенсионеров, членов малоимущих многодетных семей в 2025 году цена на 30 поездок на три месяца и безлимитного проездного на 15 дней составит 840 рублей, а безлимитного проездного на месяц — 1 200 рублей.

Транспорт. Пермь
С 15 апреля 2025 года стоимость проезда в Перми вырастет до 40 рублей
Фото:

Новые контракты на обслуживание маршрутов

В 2025 году 27 автобусных маршрутов начнут работать по новым контрактам с повышенными требованиями к технике. Предполагается, что они вступят в силу во второй половине следующего года. Большую часть маршрутов уже разыграли на торгах.

Для повышения безопасности водителей и пассажиров, перевозчики будут обязаны оснастить автобусы тревожными кнопками с реагированием Росгвардии, а также оборудовать транспортные средства системами видеонаблюдения с функцией онлайн-трансляции. Количество валидаторов в автобусах увеличат до шести, а для удобства оплаты проезда телефонами установят Bluetooth-маячки. Дополнительно в салонах автобусов появятся датчики, контролирующие работу кондиционеров и передающие данные о температуре в режиме реального времени. Также перевозчикам предстоит установить стеклопакеты и антискользящее покрытие.

Запуск автобусов с «гармошкой»

В 2025 году на самых загруженных маршрутах появятся новые автобусы особо большого класса. Их запустят на маршрутах №1 «микрорайон Садовый — Пермь II», №14 «микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный», №15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок», №27 «площадь Дружбы — микрорайон Нагорный», №50 «микрорайон Крохалева — Пермь II» и №53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон».

В город уже доставили все 35 автобусов особо большой вместимости для МУП «Пермгорэлектротранс». Планировалось, что они выйдут на линию не ранее июня 2025 года. Но процесс решили ускорить — новые автобусы начнут курсировать по маршрутам уже в феврале.

Автобусы особо большого класса запустят уже с февраля
Автобусы особо большого класса запустят уже с февраля

Новые автобусные маршруты

В Кировском районе Перми появятся два новых маршрута — №2 «ДДК имени Кирова — Центральный рынок» и №52 «Водники — Комсомольская площадь». Кроме того, летом 2025 года заканчивается свидетельство на обслуживание маршрута №10т. К этому моменту департамент транспорта продумает компенсирующий маршрут.

Микрорайоны Вышка-I и Вышка II с площадью Восстания соединит новый автобус №82. Укороченный вариант маршрута №77 с литерой «К» выделят в отдельный — №78.

Корректировка маршрутов

Маршрут №60 «ДДК имени Кирова — Комсомольская площадь» перенаправят по улице Якутской, а №64 будет следовать от улицы Куфонина до улицы Желябова по новому участку улицы Строителей. Автобус №7 «Микрорайон Верхняя Курья — улица Попова» будет следовать дальше — до ПНИПУ. Маршруты №10 «Микрорайон Нагорный — ПНИПУ» и №68 «Микрорайон Садовый — станция Пермь-2», а также №19 «Микрорайон Липовая гора — Гознак» и №30 «Микрорайон Садовый — микрорайон Парковый» планируется объединить.

Движение автобуса №4 «Дворец спорта Молот — микрорайон Нагорный» сохранят по текущей трассе следования. Пути следования автобусов №12 «Дворец культуры имени Гагарина — ОАО „ПЗСП“» и №47 «Мачтобаза — Гравийный завод — микрорайон Нагорный» изменятся. При этом количество автобусов на маршруте №12 увеличится. Для маршрута №59 «Микрорайон Юбилейный — Бахаревка — Планета» планируют организовать новое место отстоя автобусов в Индустриальном районе и включить участок от улицы Леонова до улицы Ягодной.

Автобус №62 «Станция Осенцы — Планета — микрорайон Крохалева» сохранят параллельно с трамваем №2. Маршрут №74 «Микрорайон Владимирский — микрорайон Заостровка» перенаправят по новой дороге Чкалова-Стахановская-Карпинского, которую сейчас строят. Движение маршрута №36 в микрорайоне Вышка-2 усилят.

Трамвайная сеть

Департамент транспорта ранее анонсировал планы по продлению маршрута трамвая №3 до остановки «Велта» с увеличением числа вагонов на линии. Это планируется после окончания реконструкции путей в рамках реализации соглашения о модернизации трамвайной системы и развития территорий вдоль улиц Дзержинского и Строителей. Вдоль этих улиц сейчас активно ведется строительство, что в перспективе приведет к росту пассажиропотока на направлении.

Кроме того, запланировано продление маршрута трамвая №12 до остановки «Пермская ярмарка». Это станет возможным после завершения реконструкции трамвайных путей и улицы Карпинского.

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В 2025 году на шести маршрутах в Перми появятся автобусы с «гармошкой». В город уже прибыли 35 таких транспортных средств. Какие еще изменения в работе общественного транспорта увидят пермяки в следующем году — в материале URA.RU. С 15 апреля 2025 года стоимость проезда в Перми вырастет до 40 рублей. Также подорожают и проездные. Безлимитный проездной на один день будет стоить 150 рублей, на месяц — 2 040 рублей, на три месяца — 5 760 рублей, а на год — 15 600 рублей. Проездной на 15 дней обойдется пермякам в 1 080 рублей. Приобретая проездной на 40 поездок в месяц, горожане заплатят 1 440 рублей. Рост цен коснется и льготных проездных. Для учащихся 5-11 классов стоимость проездного на 30 поездок на три месяца и безлимитного проездного на месяц составит 840 рублей, а безлимитного проездного на три месяца — 2 160 рублей. Для учащихся очной формы обучения в вузах и ссузах, пенсионеров, членов малоимущих многодетных семей в 2025 году цена на 30 поездок на три месяца и безлимитного проездного на 15 дней составит 840 рублей, а безлимитного проездного на месяц — 1 200 рублей. В 2025 году 27 автобусных маршрутов начнут работать по новым контрактам с повышенными требованиями к технике. Предполагается, что они вступят в силу во второй половине следующего года. Большую часть маршрутов уже разыграли на торгах. Для повышения безопасности водителей и пассажиров, перевозчики будут обязаны оснастить автобусы тревожными кнопками с реагированием Росгвардии, а также оборудовать транспортные средства системами видеонаблюдения с функцией онлайн-трансляции. Количество валидаторов в автобусах увеличат до шести, а для удобства оплаты проезда телефонами установят Bluetooth-маячки. Дополнительно в салонах автобусов появятся датчики, контролирующие работу кондиционеров и передающие данные о температуре в режиме реального времени. Также перевозчикам предстоит установить стеклопакеты и антискользящее покрытие. В 2025 году на самых загруженных маршрутах появятся новые автобусы особо большого класса. Их запустят на маршрутах №1 «микрорайон Садовый — Пермь II», №14 «микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный», №15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок», №27 «площадь Дружбы — микрорайон Нагорный», №50 «микрорайон Крохалева — Пермь II» и №53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон». В город уже доставили все 35 автобусов особо большой вместимости для МУП «Пермгорэлектротранс». Планировалось, что они выйдут на линию не ранее июня 2025 года. Но процесс решили ускорить — новые автобусы начнут курсировать по маршрутам уже в феврале. В Кировском районе Перми появятся два новых маршрута — №2 «ДДК имени Кирова — Центральный рынок» и №52 «Водники — Комсомольская площадь». Кроме того, летом 2025 года заканчивается свидетельство на обслуживание маршрута №10т. К этому моменту департамент транспорта продумает компенсирующий маршрут. Микрорайоны Вышка-I и Вышка II с площадью Восстания соединит новый автобус №82. Укороченный вариант маршрута №77 с литерой «К» выделят в отдельный — №78. Маршрут №60 «ДДК имени Кирова — Комсомольская площадь» перенаправят по улице Якутской, а №64 будет следовать от улицы Куфонина до улицы Желябова по новому участку улицы Строителей. Автобус №7 «Микрорайон Верхняя Курья — улица Попова» будет следовать дальше — до ПНИПУ. Маршруты №10 «Микрорайон Нагорный — ПНИПУ» и №68 «Микрорайон Садовый — станция Пермь-2», а также №19 «Микрорайон Липовая гора — Гознак» и №30 «Микрорайон Садовый — микрорайон Парковый» планируется объединить. Движение автобуса №4 «Дворец спорта Молот — микрорайон Нагорный» сохранят по текущей трассе следования. Пути следования автобусов №12 «Дворец культуры имени Гагарина — ОАО „ПЗСП“» и №47 «Мачтобаза — Гравийный завод — микрорайон Нагорный» изменятся. При этом количество автобусов на маршруте №12 увеличится. Для маршрута №59 «Микрорайон Юбилейный — Бахаревка — Планета» планируют организовать новое место отстоя автобусов в Индустриальном районе и включить участок от улицы Леонова до улицы Ягодной. Автобус №62 «Станция Осенцы — Планета — микрорайон Крохалева» сохранят параллельно с трамваем №2. Маршрут №74 «Микрорайон Владимирский — микрорайон Заостровка» перенаправят по новой дороге Чкалова-Стахановская-Карпинского, которую сейчас строят. Движение маршрута №36 в микрорайоне Вышка-2 усилят. Департамент транспорта ранее анонсировал планы по продлению маршрута трамвая №3 до остановки «Велта» с увеличением числа вагонов на линии. Это планируется после окончания реконструкции путей в рамках реализации соглашения о модернизации трамвайной системы и развития территорий вдоль улиц Дзержинского и Строителей. Вдоль этих улиц сейчас активно ведется строительство, что в перспективе приведет к росту пассажиропотока на направлении. Кроме того, запланировано продление маршрута трамвая №12 до остановки «Пермская ярмарка». Это станет возможным после завершения реконструкции трамвайных путей и улицы Карпинского.
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