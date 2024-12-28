Российская учительница оголилась на камеру при ребенке

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Учительница запустила трансляцию для взрослых при трехлетнем ребенке
Учительница запустила трансляцию для взрослых при трехлетнем ребенке Фото:

В отношении учительницы географии из Костромы, оголившей свои половые органы во время онлайн-трансляции при собственном ребенке, возбуждено уголовное дело. Источник сообщает, что само происшествие случилось 14 лет назад.

«Инцидент произошел 14 лет назад в Костроме. Учительница, находясь в одной квартире с трехлетней дочкой, решила начать трансляцию для взрослых», — передает «РЕН ТВ». По словам источника, женщина также совершила «иные действия сексуального характера».

Отмечается, что семья не состоит на учете в ПДН. Учительницу уже допросили, на данный момент в качестве меры принуждения ей было избрано обязательство о явке.

Ранее Депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявляла, что власти России должны предостеречь молодое поколение от «скользкого» пути вебкама (онлайн-трансляции для взрослых). По ее словам, такая деятельность не влияет позитивно на демографию страны, пишет «Национальная служба безопасности».

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В отношении учительницы географии из Костромы, оголившей свои половые органы во время онлайн-трансляции при собственном ребенке, возбуждено уголовное дело. Источник сообщает, что само происшествие случилось 14 лет назад. «Инцидент произошел 14 лет назад в Костроме. Учительница, находясь в одной квартире с трехлетней дочкой, решила начать трансляцию для взрослых», — передает «РЕН ТВ». По словам источника, женщина также совершила «иные действия сексуального характера». Отмечается, что семья не состоит на учете в ПДН. Учительницу уже допросили, на данный момент в качестве меры принуждения ей было избрано обязательство о явке. Ранее Депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявляла, что власти России должны предостеречь молодое поколение от «скользкого» пути вебкама (онлайн-трансляции для взрослых). По ее словам, такая деятельность не влияет позитивно на демографию страны, пишет «Национальная служба безопасности».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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