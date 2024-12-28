Росстат отчитался о росте зарплат

Росстат: среднемесячная зарплата в России в октябре составила 86 тысяч рублей
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Реальный рост зарплат россиян составил 7,2%
Реальный рост зарплат россиян составил 7,2% Фото:

Рост реальной заработной платы в России в октябре 2024 года составил 7,2% с учетом инфляции, сообщает Росстат. В то время как в номинальном выражении рост составил 16,4% и достиг 86,582 рублей. 

«Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в октябре 2024 года составил в годовом сравнении 7,2%. Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в октябре 2024 года составила 86,582 тыс. руб., повысившись на 16,4%»,  — говорится в документе Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, ожидается, что рост реальных заработных плат в РФ в 2024 году составит 9,2%, в 2025 году ожидается увеличение на 7,0%, в 2026 году — на 5,7%, а в 2027 году — на 4,1%.

Ранее URA.RU писало, что за последний год зарплаты россиян выросли на 25%, достигнув 71,8 тысячи рублей. Одной из причин повышения заработных плат стало увеличение минимального размера оплаты труда на 18,5%. При этом высокие доходы имеют 69,5% граждан России. 

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Рост реальной заработной платы в России в октябре 2024 года составил 7,2% с учетом инфляции, сообщает Росстат. В то время как в номинальном выражении рост составил 16,4% и достиг 86,582 рублей.  «Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в октябре 2024 года составил в годовом сравнении 7,2%. Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в октябре 2024 года составила 86,582 тыс. руб., повысившись на 16,4%»,  — говорится в документе Росстата. Согласно прогнозу Минэкономразвития, ожидается, что рост реальных заработных плат в РФ в 2024 году составит 9,2%, в 2025 году ожидается увеличение на 7,0%, в 2026 году — на 5,7%, а в 2027 году — на 4,1%. Ранее URA.RU писало, что за последний год зарплаты россиян выросли на 25%, достигнув 71,8 тысячи рублей. Одной из причин повышения заработных плат стало увеличение минимального размера оплаты труда на 18,5%. При этом высокие доходы имеют 69,5% граждан России. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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