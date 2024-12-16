За последний год в России больше всего рост заработной платы заметен у промоутеров +88% или до 68 тысяч рублей. Всего зарплаты в России увеличились 25% до 71,8 тысячи рублей.
«За год предлагаемые в России зарплаты увеличились на четверть — с 58 тыс. в 2023-м до 71,8 тыс. рублей в 2024-м. При этом самый высокий прирост показала профессия промоутера — на 88%, до 68 тыс. Быстрее других жалование также повышали водителям (+42%, до 129 тыс.) и сварщикам (+39%, до 138,5 тыс.)», — передает «Известия» данные документа hh.ru.
По словам Романа Губанова, директора по развитию платформы «Авито Работы», наибольший прирост окладов зафиксирован среди строительных и промышленных специалистов, а также складских работников. «Грузчикам, кладовщикам и плотникам в этом году предлагают жалование на 64–70% больше, чем в 2023-м», — отметил Губанов.
Дополнительные данные Росстата подтверждают общенациональный тренд роста зарплат. Средний заработок россиян в сентябре 2024 года составил 84,3 тыс. рублей, что на 18% выше прошлогоднего показателя. Среди лидеров по росту зарплат выделяются обрабатывающие производства, финансовая и страховая деятельность, а также строительство.
Ранее URA.RU писало о том, сколько получают самые богатые мигранты в РФ. В 2025 году самые высокие зарплаты среди иностранных рабочих в России предлагаются на должность председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты. Оплата труда будет доходить до 380 тысяч рублей в месяц.
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