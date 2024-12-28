28 декабря 2024

Полпред Жога приехал к раненым участникам СВО. Фото, видео

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Визит Артема Жоги на тренировку по спортивным танцам на колясках. Екатеринбург , жога артем
Жога поздравил раненых бойцов с Новым годом (архивное фото) Фото:

Уральский полпред президента РФ Артем Жога навестил раненых военных в екатеринбургском госпитале. Кадры визита появились в telegram-канале Жоги.

«Я сам неоднократно бывал в госпиталях, поэтому знаю, как важен правильный уход и лечение. Сегодня на Урале есть все возможности для качественного медицинского восстановления бойцов СВО и их возвращения в строй», — заявил полпред.

Он поздравил бойцов с Новым годом и пожелал скорейшего выздоровления. Жога также обсудил с руководством госпиталя вопросы восстановления и реабилитации военнослужащих.

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Уральский полпред президента РФ Артем Жога навестил раненых военных в екатеринбургском госпитале. Кадры визита появились в telegram-канале Жоги. «Я сам неоднократно бывал в госпиталях, поэтому знаю, как важен правильный уход и лечение. Сегодня на Урале есть все возможности для качественного медицинского восстановления бойцов СВО и их возвращения в строй», — заявил полпред. Он поздравил бойцов с Новым годом и пожелал скорейшего выздоровления. Жога также обсудил с руководством госпиталя вопросы восстановления и реабилитации военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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