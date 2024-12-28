Уральский полпред президента РФ Артем Жога навестил раненых военных в екатеринбургском госпитале. Кадры визита появились в telegram-канале Жоги.
«Я сам неоднократно бывал в госпиталях, поэтому знаю, как важен правильный уход и лечение. Сегодня на Урале есть все возможности для качественного медицинского восстановления бойцов СВО и их возвращения в строй», — заявил полпред.
Он поздравил бойцов с Новым годом и пожелал скорейшего выздоровления. Жога также обсудил с руководством госпиталя вопросы восстановления и реабилитации военнослужащих.
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