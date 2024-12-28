28 декабря 2024

Зурабишвили планирует запереться в резиденции, чтобы не пустить нового президента Грузии

Зурабишвили проведет ночь в резиденции перед инаугурацией нового президента
© Служба новостей «URA.RU»
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Зурабишвили придумала, как не пустить нового президента Грузии к власти
Зурабишвили придумала, как не пустить нового президента Грузии к власти Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что останется в президентской резиденции накануне инаугурации своего преемника Михаила Кавелашвили. Об этом она сообщила в своем видеообращении, подчеркнув свое намерение не покидать здание.

«Приветствую вас из дворца Орбелиани (резиденция президента — прим. URA.RU). Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь», — заявила Зурабишвили, подтверждая свое решение оставаться в резиденции, передает ТАСС.

Зурабишвили также призвала своих сторонников собраться у резиденции в 10:00 (09:00 мск) 29 декабря. Она планирует там объявить о своих дальнейших планах на этот и последующие дни.

Инаугурация новоизбранного президента Михаила Кавелашвили запланирована на 29 декабря. Официальная церемония начнется в 11:00 по местному времени (10:00 по Москве) и состоится в помещении парламента, находящегося недалеко от резиденции президента. Зурабишвили, в свою очередь, отказывается признавать результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября, и не признает легитимность избрания Кавелашвили, пишет телеканал 360. Зурабишвили должна сесть в тюрьму в случае отказа покидать свой пост, считает Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает RT.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что останется в президентской резиденции накануне инаугурации своего преемника Михаила Кавелашвили. Об этом она сообщила в своем видеообращении, подчеркнув свое намерение не покидать здание. «Приветствую вас из дворца Орбелиани (резиденция президента — прим. URA.RU). Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь», — заявила Зурабишвили, подтверждая свое решение оставаться в резиденции, передает ТАСС. Зурабишвили также призвала своих сторонников собраться у резиденции в 10:00 (09:00 мск) 29 декабря. Она планирует там объявить о своих дальнейших планах на этот и последующие дни. Инаугурация новоизбранного президента Михаила Кавелашвили запланирована на 29 декабря. Официальная церемония начнется в 11:00 по местному времени (10:00 по Москве) и состоится в помещении парламента, находящегося недалеко от резиденции президента. Зурабишвили, в свою очередь, отказывается признавать результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября, и не признает легитимность избрания Кавелашвили, пишет телеканал 360. Зурабишвили должна сесть в тюрьму в случае отказа покидать свой пост, считает Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает RT.
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