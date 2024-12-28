Зурабишвили планирует запереться в резиденции, чтобы не пустить нового президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что останется в президентской резиденции накануне инаугурации своего преемника Михаила Кавелашвили. Об этом она сообщила в своем видеообращении, подчеркнув свое намерение не покидать здание.
«Приветствую вас из дворца Орбелиани (резиденция президента — прим. URA.RU). Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь», — заявила Зурабишвили, подтверждая свое решение оставаться в резиденции, передает ТАСС.
Зурабишвили также призвала своих сторонников собраться у резиденции в 10:00 (09:00 мск) 29 декабря. Она планирует там объявить о своих дальнейших планах на этот и последующие дни.
Инаугурация новоизбранного президента Михаила Кавелашвили запланирована на 29 декабря. Официальная церемония начнется в 11:00 по местному времени (10:00 по Москве) и состоится в помещении парламента, находящегося недалеко от резиденции президента. Зурабишвили, в свою очередь, отказывается признавать результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября, и не признает легитимность избрания Кавелашвили, пишет телеканал 360. Зурабишвили должна сесть в тюрьму в случае отказа покидать свой пост, считает Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает RT.
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