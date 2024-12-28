28 декабря 2024

Пермяки увидят новогодний звездопад Квадрантиды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки смогут наблюдать звездопад в ночь с 3 на 4 января
Пермяки смогут наблюдать звездопад в ночь с 3 на 4 января Фото:

Пермяки смогут наблюдать звездопад Квадрантиды в ночь с 3 на 4 января. Это будет первое крупное астрономическое событие 2025 года, пишет издание «Текст».

«Это один из мощнейших потоков в году. Активность новогоднего звездопада начнется 28 декабря и продлится по 12 января. Пик придется в ночь с 3 на 4 января. Ожидается до 120 метеоров в час», — сообщает издание.

Лучше всего метеоры будут просматриваться в Северном полушарии. При этом луна не помешает рассмотреть падающие звезды, так как будет находиться в фазе растущего полумесяца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяки смогут наблюдать звездопад Квадрантиды в ночь с 3 на 4 января. Это будет первое крупное астрономическое событие 2025 года, пишет издание «Текст». «Это один из мощнейших потоков в году. Активность новогоднего звездопада начнется 28 декабря и продлится по 12 января. Пик придется в ночь с 3 на 4 января. Ожидается до 120 метеоров в час», — сообщает издание. Лучше всего метеоры будут просматриваться в Северном полушарии. При этом луна не помешает рассмотреть падающие звезды, так как будет находиться в фазе растущего полумесяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...