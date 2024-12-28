Пермяки увидят новогодний звездопад Квадрантиды

Пермяки смогут наблюдать звездопад в ночь с 3 на 4 января
Пермяки смогут наблюдать звездопад Квадрантиды в ночь с 3 на 4 января. Это будет первое крупное астрономическое событие 2025 года, пишет издание «Текст».
«Это один из мощнейших потоков в году. Активность новогоднего звездопада начнется 28 декабря и продлится по 12 января. Пик придется в ночь с 3 на 4 января. Ожидается до 120 метеоров в час», — сообщает издание.
Лучше всего метеоры будут просматриваться в Северном полушарии. При этом луна не помешает рассмотреть падающие звезды, так как будет находиться в фазе растущего полумесяца.
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