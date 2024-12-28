Пьяный пермяк убил мужчину поленом

В селе Кува Кудымкарского муниципального округа (Пермский край) задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего знакомого. Он нанес потерпевшему удары поленом, в результате чего тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.
Следствие предварительно установило, что вечером 25 декабря 2024 года пьяный местный житель, находясь в доме в селе Кува в ходе ссоры нанес своему знакомому удары руками и поленом в область головы, груди и левой руки. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
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