28 декабря 2024

Пьяный пермяк убил мужчину поленом

© Служба новостей «URA.RU»
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В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Фото:

В селе Кува Кудымкарского муниципального округа (Пермский край) задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего знакомого. Он нанес потерпевшему удары поленом, в результате чего тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Следствие предварительно установило, что вечером 25 декабря 2024 года пьяный местный житель, находясь в доме в селе Кува в ходе ссоры нанес своему знакомому удары руками и поленом в область головы, груди и левой руки. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

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В селе Кува Кудымкарского муниципального округа (Пермский край) задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего знакомого. Он нанес потерпевшему удары поленом, в результате чего тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. «Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается», — говорится в сообщении. Следствие предварительно установило, что вечером 25 декабря 2024 года пьяный местный житель, находясь в доме в селе Кува в ходе ссоры нанес своему знакомому удары руками и поленом в область головы, груди и левой руки. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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